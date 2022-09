'Gara hạnh phúc' tập 24: Khải thể hiện tình cảm với Sơn Ca

(VTC News) -

Video: Những diễn biến chính của ''Gara hạnh phúc'' tập 24

Trong Gara hạnh phúc tập 23 phát sóng tối 27/9, ông Sơn (Anh Tuấn) - bố Sơn Ca - ôm tiền đặt cọc bán nhà bỏ trốn khiến người cho vay phải đến tận nhà để đòi. Tuy nhiên, ông nội Sơn Ca không mảy may lo lắng, khẳng định không bán nhà và nói rằng họ đã nhẹ dạ để con trai mình lừa. Không đòi được tiền từ ông nội Sơn Ca, nhóm người này đã chặn đánh bố cô. Sau đó, họ tố cáo bố Sơn Ca với công an và ông ta bị bắt. Chứng kiến cảnh bố bị công an đưa đi, Sơn Ca vô cùng hoảng hốt, lo lắng. Trước khi đi, bố cô còn dặn hãy bán nhà để lấy tiền trả cho người ta, có như vậy mới cứu được bố.

Trong tập này, Trung (Duy Hưng) tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố (Thanh Bình) và Sơn Ca (Quỳnh Kool) và biết được những tâm tư thầm kín mà bố vẫn giữ trong lòng.

Anh vốn là người sống tình cảm nhưng vì thương mẹ nên vẫn chưa nguôi giận với bố và dì suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau khi nghe được cuộc nói chuyện này và tâm sự với Khải (Bảo Anh), Trung đã nghĩ thoáng hơn. Khi tạm biệt dì để lên lại thành phố, Trung đã chủ động gọi bà là mẹ và hứa sẽ liên lạc lại khi tới nơi. Nghe tiếng ''mẹ'' từ Trung, người dì không giấu nổi xúc động, ánh mắt chan chứa hạnh phúc.

Khán giả vốn tưởng Sơn Ca là người con gái lý tưởng của Trung, nhưng trailer Gara hạnh phúc tập 24 lại cho thấy, có vẻ như người con gái khác mới có duyên có phận với anh. Gặp một cô gái leo thang suýt ngã, Trung chạy lại đỡ và bất ngờ khi thấy cô này có cách nói chuyện giống mình.

''Ơ, anh đồng điệu với em à?'' - cô gái ngạc nhiên. Sau đó, cả hai đều vui vẻ và cô gái này còn khẳng định cuộc gặp gỡ này chính là ''duyên số''.

Trung gặp gỡ định mệnh của mình (Quỳnh Lương) trong ''Gara hạnh phúc'' tập 24.

Gara hạnh phúc tập 24 cũng cho thấy tình cảm giữa Khải và Sơn Ca có tiến triển sau lần anh cứu cô vì bị rắn cắn. Nghe Sơn Ca tâm sự chuyện buồn về mẹ, Khải tỏ ra đồng cảm, chủ động vuốt má cô an ủi.

"Ngày xưa mẹ em đẹp lắm, người ta bảo có nét sẵn rồi, khi về già cũng vẫn đẹp. Em mong nhìn thấy gương mặt đã già đi của mẹ dù chỉ một lần" - Sơn Ca tâm sự.

Khải vuốt má an ủi Sơn Ca trong ''Gara hạnh phúc'' tập 24.

Ở diễn biến khác, nhân viên ga ra ô tô Ngọc Vân cùng tổ chức sinh nhật cho Vân (Ngọc Huyền) - em gái của Khải. Mọi người đều đầu tư cho bữa tiệc ấm cúng này khiến Vân vô cùng hạnh phúc. Trung và các anh em cùng hóa trang thành liền chị để biểu diễn một điệu hát quan họ, lời bài hát là lời chúc mừng sinh nhật Vân.

Sau khi màn múa hát kết thúc, Vân còn nhận được món quà đặc biệt: Trước mắt cô là nhóm nhạc đình đám được mời đến để hát tặng riêng trong sinh nhật cô.

''Gara hạnh phúc'' tập 24: Vân tươi cười rạng rỡ khi được mọi người tổ chức sinh nhật

Gara hạnh phúc tập 24 sẽ lên sóng VTV3 lúc 21h40 tối 28/9.