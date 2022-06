Gặp mặt lãnh đạo cơ quan báo chí là người con xứ Nghệ sinh sống, làm tại Hà Nội

Kết thúc buổi lễ, TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội ĐHNA tại Hà Nội, phát biểu chia sẻ với các nhà báo và thông tin thêm một số hoạt động có hiệu quả của Hội trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, lên kế hoạch và định hướng một số công việc cho hoạt động của Hội trong 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo. Ông cũng kêu gọi các nhà báo là những người con Nghệ An chú trọng tuyên truyền và quảng bá cho quê hương nhiều hơn, nhất là về văn hóa, du lịch Nghệ An để thúc đẩy môi trường đầu tư và hỗ trợ tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển và giàu mạnh.