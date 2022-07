Gạo A An đồng hành cùng phiên chợ Phúc lợi Công đoàn

(VTC News) -

Phiên chợ ấm áp, nghĩa tình, thiết thực

Từ ngày 21-24/07/2022 tại Trung Tâm Văn Hóa Lao Động Tỉnh Bình Dương - Đường D19, KDC Việt Sing, Phường An Phú, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương diễn ra Ngày Hội Đoàn Viên - Phiên Chợ Phúc Lợi Công Đoàn do Liên đoàn Lao Động Bình Dương tổ chức.

Tham gia Phiên chợ, đã có hơn 20 đơn vị, doanh nghiệp bày bán các mặt hàng thiết yếu đạt chất lượng cao với giá ưu đãi, giảm từ 20 - 40% so với giá thị trường.

Nhiều gian hàng bày bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ công nhân, người lao động.

Đây là hoạt động thường niên do Liên đoàn Lao Động Bình Dương, phối hợp cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức, nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đại diện BTC Phiên chợ cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực trong thời điểm “bão dịch” “bão giá” hiện nay, chúng tôi mong muốn hỗ trợ công nhân được mua sắm hàng hóa có thương hiệu, giá thành hợp lý.

Để thực hiện được điều này chúng tôi đã chọn những doanh nghiệp, đơn vị trong nước bảo đảm uy tín, chất lượng sản phẩm để thường xuyên tổ chức các gian hàng phục vụ người lao động với giá ưu đãi tốt nhất".

Cũng chính vì ý nghĩa đó mà sự kiện đã thu hút khoảng 10.000 công nhân, người lao động tham gia mua sắm.

Gạo A An, chung tay chia sẻ khó khăn cùng người lao động

Sự kiện năm nay, Gạo A An đã đồng hành cùng Phiên chợ Phúc lợi Công đoàn với mục đích mang đến cho công nhân, người lao động có cơ hội tiếp cận và sử dụng các sản phẩm gạo lành, an toàn cho sức khỏe, với giá cả phải chăng. Qua đó, sẻ chia khó khăn cùng người lao động.

Tham gia sự kiện, gạo A An giới thiệu các dòng sản phẩm gạo đặc trưng, phù hợp với điều kiện kinh tế của người lao động, như gạo ST21, Japonica, Gạo Đài thơm 8, đặc biệt là dòng sản phẩm mới: Gạo An Lành. Gạo An Lành có đặc trưng dẻo ngọt nhưng lại ráo nước, mùi thơm nhẹ cùng hạt cơm trắng bóng, thon vừa, mang trọn vị quê đến từng bữa cơm Việt.

Người lao động KCN Việt – Sing lựa chọn mua gạo A An vì chất lượng gạo và đa dạng lựa chọ.

Tại phiên chợ, sau một lúc tham quan mua sắm tại các gian hàng của Phiên chợ, chị Nguyễn Thị Châu hồ hởi xách từ túi lớn túi nhỏ gạo A An cho đến những vật dụng cần thiết cho bữa ăn hàng ngày vui mừng nói: "Hai năm qua dịch bệnh thu nhập giảm đi đáng kể mà giá cả lại cứ tăng giá vùn vụt, thì những Phiên chợ Phúc lợi như thế này đã trở thành địa chỉ rất cần thiết cho công nhân lao động khó khăn như mình, không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn".

“Lương công nhân vỏn vẹn có 7 triệu đồng/tháng mà bao thứ phải lo toan, nào tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống, con cái, mọi thứ tôi đều phải tính toán rất kỹ. Từ khi biết đến Phiên chợ Phúc lợi Công đoàn với các gian hàng trợ giá cho công nhân, mình đã không còn mua hàng lung tung ở ngoài nữa vì ở đây giá rẻ hơn, hàng hóa lại có thương hiệu uy tín”, chị Yến, công nhân KCN chia sẻ.

Gian hàng gạo A An thu hút sự quan tâm của nhiều công nhân, người lao động tại Phiên chợ.

Trước đó, gạo A An cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành, sẻ chia cùng cộng đồng như trao hàng ngàn suất quà cho trẻ em và người dân khó khăn trong chương trình “Sưởi ấm bản cao” hay ủng hộ hàng chục tấn gạo cho đồng bào thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Gắn kết và sẻ chia, đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của A An trên hành trình mang đến những giá trị tốt đẹp, lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng và xã hội.

Về Công ty Cổ phần Lương thực A An Công ty cổ phần lương thực gạo A An ra đời với sứ mệnh đem đến cho cộng đồng sản phẩm gạo sạch chất lượng cao. Gạo A An được sản xuất trên những cánh đồng mẫu lớn, sử dụng các giống lúa xác nhận, cam kết không dư lượng thuốc trừ sâu, không đấu trộn, không chất tạo mùi, chất bảo quản, được sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại từ Châu Âu. Với tiêu chí lành gạo ngon cơm, an toàn sức khỏe, gạo A An đã có mặt tại 63 tỉnh thành, với gần 70.000 điểm bán trên toàn quốc. Đặc biệt, cuối tháng 6 vừa qua, Gạo A An đã chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản, sau khi vượt qua quy trình kiểm nghiệm vô cùng khắt khe với hơn 450 chỉ tiêu, đây là lần đầu tiên một thương hiệu gạo Việt xuất khẩu và phân phối bán lẻ cho người tiêu dùng tại xứ sở Mặt trời mọc, chinh phục một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.