Gánh nợ đè nặng Than Mông Dương

(VTC News) - Trong báo cáo tài chính mới nhất, Than Mông Dương ghi nhận khoản nợ hơn 1.084 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ 235 tỷ đồng, cùng với khoản phải thu và hàng tồn kho lớn, khiến nhiều cổ đông không khỏi lo ngại...

Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin (Than Mông Dương, MDC - HNX), có thể coi là một trong những doanh nghiệp gạo cội, góp phần tạo nên hình ảnh ngành khai thác, chế biến than của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Từ tháng 9/2007, Than Mông Dương chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, giám đốc đương nhiệm là ông Nguyễn Quế Thanh (từ 3/4/2017).

Công ty CP Than Mông Dương đang có khoản nợ lớn, trong khi hệ số thanh toán ngắn hạn rất thấp.

Nợ gấp 4 lần vốn

Than Mông Dương hiện đang có số nợ gấp nhiều lần vốn sở hữu.

Theo báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán, Than Mông Dương có khoản nợ lên tới hơn 1.084 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 535 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 549 tỷ đồng. Hiện, nợ phải trả đang gấp 4,7 lần vốn chủ sở hữu của MDC.

Hai khoản lớn nhất trong nhóm nợ ngắn hạn của Than Mông Dương là nợ bạn hàng, hơn 181,7 tỷ đồng và vay thuê tài chính, gần 279 tỷ đồng. Đáng lưu ý, chiếm hơn 2/3 số nợ ngắn hạn phải trả của MDC là nợ các đối tượng khác, tức không liên quan đến thương mại. Điều này là khá khó hiểu với một doanh nghiệp thiên về sản xuất, phải đầu tư máy móc thiết bị có giá trị lớn.

Riêng các khoản vay thuê tài chính, Than Mông Dương ghi nhận khoản nợ tới gần 828 tỷ đồng (549,2 tỷ đồng vay và thuê tài chính dài hạn, con số ngắn hạn là 278,9 tỷ đồng).

Than Mông Dương đang nợ nhiều ngân hàng khác nhau. 5 “ông lớn” ngân hàng đang là chủ nợ lớn nhất của Than Mông Dương là Ngân hàng thương mại Sài Gòn – Hà Nội (hơn 349 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (hơn 126,5 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (hơn 65,6 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (xấp xỉ 69,1 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Quảng Ninh (hơn 79 tỷ đồng)…

Trong kinh doanh, ít có doanh nghiệp không phải huy động vốn vay. Nhưng, để nợ gấp nhiều lần vốn thì không những cho thấy tình trạng kinh doanh đang gặp vấn đề, mà còn chứng tỏ có thể doanh nghiệp chưa biết cách vay nợ để kinh doanh và khai thác lợi ích của hiệu quả tiết kiệm thuế. Thậm chí, nếu nợ quá lớn trong khi khả năng thanh toán không đảm bảo dễ đặt doanh nghiệp vào vòng rủi ro.

Tín hiệu xấu từ các chỉ số tài chính cơ bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017, Than Mông Dương đặt chỉ tiêu doanh thu hơn 1.707 tỷ đồng, lợi nhuận 23.6 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết năm 2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của MDC chỉ là hơn 1.444 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là hơn 19,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 11,3 tỷ đồng.

Đáng nói, lợi nhuận Than Mông Dương giảm nếu so với năm tài chính 2016, ở tất cả các chỉ tiêu. Cụ thể, năm 2016, doanh thu MDC đạt hơn 1.590 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 28,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần gấp đôi 22,07 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính cơ bản cho thấy, sức khỏe tài chính không tốt của Than Mông Dương. (Ảnh chụp Báo cáo tài chính)

Dấu trừ cũng xuất hiện trong quản lý tài sản khi Than Mông Dương có khoản phải thu lên tới hơn 315 tỷ đồng và tồn kho hơn 29 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là các khoản thu ngắn hạn, trong đó nhiều nhất là Công ty tuyền than Cửa Ông – TKV gần 251 tỷ đồng (con số này của 2016 là 246 tỷ đồng); còn lại là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

Dấu trừ kế tiếp nằm ở việc chi dùng các phí quản lý doanh nghiệp. Trong năm 2017, Than Mông Dương dành tới hơn 122 tỷ cho hạng mục này. Trong khi, phí cho bán hàng chỉ hết 14,1 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 122,7 tỷ đồng phí quản lý doanh nghiệp, chỉ 45 tỷ đồng chi cho nhân viên, còn lại gần 72,5 tỷ đồng là chi khác bằng tiền mặt và khoản (cũng là phí chi khác) gần 5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp muốn kết quả sản xuất kinh doanh tốt đòi hỏi việc quản lý các phí doanh nghiệp hiệu quả. Không rõ Than Mông Dương quản lý thế nào mà các chi khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp (như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ…) lên tới hơn 77 tỷ đồng trong 2017. Thực tế, con số này của 2016 cũng rất cao.

Năm 2017 cũng là năm Than Mông Dương có giám đốc mới, ông Nguyễn Quế Thanh, từ 3/4/2017.

Thêm dấu trừ chứng tỏ sức khỏe tài chính của Than Mông Dương đang trở bệnh đó là khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn của doanh nghiệp giảm. Hiện, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của MDC chỉ đạt 0,6 lần, là khá thấp.

Than Mông Dương đến hiện tại vẫn là một trong những doanh nghiệp “tầm cỡ” của TKV. Nhưng kết quả kinh doanh ba năm trở lại đang cho thấy doanh nghiệp chưa phát huy hết lợi thế của mình. Năng lực sản xuất, sức mạnh tài chính, khả năng quản trị của MDC vẫn là dấu hỏi lớn.

