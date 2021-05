Gần nửa triệu đồng một kg nhộng ve sầu

Từ cuối tháng 4 nhộng ve sầu bắt đầu được rao bán nhộn nhịp trên các diễn đàn chợ mạng. Thông thường người mua phải đặt trước mới có hàng và trung bình một kg nhộng ve sầu có giá bán lẻ dao động 250.000-400.000 đồng.

Chị Trần Thuỷ, một tài khoản chuyên bán nhộng ve sầu ở Hà Nội cho biết năm nay giá nhộng ve sầu có giảm so với năm ngoái. "Năm 2020 có thời điểm giá nhộng ve sầu lên đến 450.000-500.000 đồng/kg, vẫn không đủ hàng để bán, nhưng năm nay giá mặt hàng này có xu hướng rẻ hơn", chị nói.

Theo chị, thời điểm cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 là ve sầu đang ở giai đoạn nhộng còn non và chưa mọc cánh. "Lúc này nhộng ve béo nhất, mềm, ăn vào sẽ thấy vị thơm, bùi", chị Thuỷ chia sẻ.

Vài năm gần đây, nhộng ve sầu trở thành món đặc sản lạ với nhiều người cũng như nhà hàng, quán nhậu. (Ảnh: Ha Tran).

Người buôn này cho biết nhộng ve sầu mỗi lần vào mùa đều rất hút khách mua, đặc biệt là dân nhậu. "Nhiều người mua một kg về ăn thử sau đó lại đặt thêm 2,3 kg nữa", chị nói và cho biết thời điểm đầu mùa giá khá cao, đến giữa và cuối mùa giá sẽ hạ nhiệt.

Tại cửa hàng chị, nhộng ve sầu hút chân không loại 1 có giá 400.000 đồng/kg, loại 2 giá 300.000 đồng/kg. Lý giải nguyên nhân nhộng ve sầu có giá khá đắt đỏ, chị cho biết: "Vì quá trình săn nhộng ve rất phức tạp và cần nhiều thời gian trong đêm, có khi phải đi cả đêm mới săn được một kg nhộng nên có giá cao".

Tương tự, chị Bùi Vinh (Đồng Phú, Bình Phước) cho biết nhộng ve sầu đầu mùa vừa lột xác xong, thân ve còn rất non và cánh mới nhú rất khó bắt nên mới hiếm và có giá cao. "Trước đây, người dân chủ yếu bắt nhộng ve về ăn nhưng dần dần nhu cầu thị trường ngày càng tăng nên họ bắt đầu bắt nhộng ve đem bán", chị chia sẻ.

Chị Vinh cho biết ve chui từ dưới đất lên bám vào thân cây sau 5-7 phút sẽ lột xác, lúc đó mình chỉ cần soi đèn và bắt. Sau khi bắt ngâm nước muối 20-30 phút rồi nhặt bỏ cánh, trần qua nước sôi một lần rồi rửa sạch.

"Cứ đến mùa này, tôi và hàng xóm lại rủ nhau đi bắt nhộng ve về bán kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần chiếc đèn pin và thùng nước sạch pha loãng với muối là có thể đi săn nhộng ve", chị nói.

Hiện một kg nhộng ve sầu chị bán giá sỉ dao động 190.000-250.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. "Khách hàng, quán nhậu thường phải đặt trước mới có hàng. Nhiều hôm hàng về ít tôi không đủ để bán", chủ buôn này cho biết.

Nhộng ve sầu làm được khá nhiều món ngon được nhiều người ưa thích. (Ảnh: Chu Hạnh).

Món nhộng ve sầu rang với lá chanh món khoái khẩu vào mỗi dịp vào hè của nhiều dân nhậu. "Trong một lần đi nhậu, được bạn giới thiệu món ăn này nên tôi nghiện từ đó, cứ mỗi năm đến mùa lại tìm người đặt mua", anh Dũng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

"Một kg nhộng ve non được khá nhiều, tôi mua sẵn 2,3 kg về chia thành túi nhỏ để tủ lạnh ăn dần, mỗi một túi khoảng 2-2,5 gram chế biến lên được đầy một đĩa", anh nói.

Mặc dù là sản phẩm lạ được nhiều dân nhậu săn lùng, người dùng nên cẩn thận khi lựa chọn, sơ chế, chế biến nhộng ve sầu tránh nguy hại tới sức khỏe.

Trước đó, vào tháng 5/2019 tại Quảng Ninh, một người đàn ông phải nhập viện với các biểu hiện sốc phản vệ sau khi uống rượu và ăn ve sầu. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc phản vệ độ III do ăn ve sầu, cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ.

Đáng chú ý, từng có một người đàn ông ở Bình Phước tử vong do ăn ve sầu non vào tháng 5/2014. Theo một số chuyên gia, nhộng ve sầu sống trong môi trường đất nên có nguy cơ nhiễm và bị nấm ký sinh cao. Trong đó, một số loại nấm độc gây nguy hiểm cho người sử dụng. Do đó, người dân nên cẩn trọng khi sử dụng.