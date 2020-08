Tây Ninh có 41 điểm 10 môn Giáo dục Công dân

Ngày 27/8, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, toàn tỉnh Tây Ninh có 8.073 thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT 2020 (tính đến ngày 27/8) trên tổng số 8.171 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,8%, tăng 4,85% so với kỳ thi năm 2019.

Ảnh minh hoạ.

Trong đó, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của thí sinh khối giáo dục THPT đạt 99,36%, thí sinh khối giáo dục thường xuyên đạt 91,28%, tăng gần 35% so với kỳ thi năm trước. Riêng thí sinh tự do, tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 80,7%, tăng 55,28 so với kỳ thi năm 2019.

Năm nay, tỉnh Tây Ninh có 13 đơn vị đạt 100% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, tăng mạnh so với năm 2019 (năm 2019 có 1 đơn vị). Đặc biệt có 2 đơn vị thuộc Trung tâm GDNN-GDTX đạt 100% tốt nghiệp THPT.

Tỷ lệ thí sinh đạt từ điểm trung bình trở lên ở các môn thi đều tăng mạnh, nhất là môn Ngữ Văn (đạt tới 96,2%). Tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp năm nay tăng mạnh so với 2019 ở cả thí sinh phổ thông, thí sinh khối GDTX và thí sinh tự do.

"Tuy nhiên, môn ngoại ngữ chỉ đạt 34,17%, đây là vấn đề tồn tại nhiều năm liền cần được quan tâm và cần có giải pháp căn cơ trong việc quản lý, chỉ đạo dạy và học đối với bộ môn Ngoại ngữ”, báo cáo nêu.

Kỳ thi năm nay, tỉnh Tây Ninh có những thí sinh đạt điểm cao, như: 1 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Ngữ Văn, 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, 1 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Vật Lý, 6 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Hoá, 4 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Sinh học, 5 thí sinh đạt 9,8 điểm môn Ngoại ngữ. Riêng môn Lịch Sử và Địa lý, mỗi môn có 1 điểm 10, 41 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục Công dân.

Kỳ thi năm nay, Tây Ninh có 17 thí sinh bị điểm liệt, trong đó có 7 thí sinh liệt môn Ngoại ngữ.

Xét theo từng khối thi (tổ hợp môn thi), năm nay Tây Ninh có 6 thí sinh đạt điểm cao, từ 27,75 điểm trở lên. Trong đó thí sinh Nguyễn Hoàng Kha, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đạt 29,5 điểm ở 3 môn Toán, Hoá, Sinh.