Gần 7 tấn pháo nổ nguỵ trang trong thùng hoa quả nhập khẩu

(VTC News) -

Ngày 12/12, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã khởi tố hình sự vụ “Tàng trữ hàng cấm”, đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án thu giữ 6.869 kg pháo trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 14/10, Công an huyện Thường Tín phát hiện tại phòng trọ của bà Nguyễn Thị Mai (SN 1987, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) gần khu vực xã Thư Phú, huyện Thường Tín có biểu hiện nghi vấn cất giấu, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Pháo được ngụy trang trong thùng hoa quả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định tại phòng thứ 3 của dãy trọ đang cất giấu số lượng lớn pháo nổ.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ nêu trên, cơ quan công an phát hiện trong nhà trọ có 406 thùng giấy, bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp, bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 6.869 kg tương đương 6,8 tấn.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.

Công an bắt giữ Nguyễn Mạnh Phái.

Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng nghiệp vụ xác định chủ số hàng là Nguyễn Mạnh Phái (SN 1998, ở huyện Thường Tín). Do đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội, di chuyển liên tục nên ban chuyên án phải truy xét qua nhiều địa bàn như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đắk Lắk, Phú Quốc… Ngày 9/12, công an đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Phái.

Qua đấu tranh, Phái khai nhận được một người thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng/tháng. Để vận chuyển số lượng pháo lậu lớn như vậy, pháo được nguỵ trang trong các thùng giấy in nhãn hoa quả nhập khẩu và vận chuyển bằng 2 ô tô tải từ Lạng Sơn về phòng trọ vào đêm 9/10.