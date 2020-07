Gần 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, hưởng ứng ngày BHYT toàn dân

Tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Trong 2 ngày ra quân trên toàn quốc (11-12/7/2020), theo số liệu báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố, Lễ ra quân đã trực tiếp vận động, phát triển được 30.269 người tham gia BHXH tự nguyện, 58.803 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó, có 17 BHXH tỉnh, thành phố phát triển được trên 500 người tham gia với cả hai đối tượng.

Về BHXH tự nguyện, có 5 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 1.000 - trên 2.000 người tham gia, đó là Thanh Hóa, Tiền Giang, TP.HCM, Bình Dương, Long An. Có 19 BHXH tỉnh, thành phố phát triển trên 500 người tham gia là Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Lâm Đồng, Bến Tre, Quảng Ngãi, Cà Mau, Gia Lai, An Giang, Nghệ An, Cần Thơ, Hà Nội, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bình Thuận, Nam Định, Đồng Tháp và Phú Thọ.

Về BHYT hộ gia đình, có 7 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 2.000 - 10.000 người tham gia là: TP.HCM, Bến Tre, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tiền Giang. Có 7 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 1.000 - 2.000 người tham gia là Đồng Tháp, Hà Nội, Quảng Nam, An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu và Đắk Lắk.

Cán bộ BHXH phát tờ rơi và tuyên truyền cho người dân tại các nhóm chợ

Khẳng định ý nghĩa của Lễ ra quân

Nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, với các thông điệp truyền thông gần gũi, thân thiện, truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, sự quan tâm chăm lo của Đảng Nhà nước đối với Nhân dân thông qua các chính sách an sinh này, quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân của cả hệ thống chính trị,… Lễ ra quân đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo thêm niềm tin cho Nhân dân vào các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Lễ ra quân được tổ chức đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương tới cấp tỉnh và huyện đã tạo được dấu ấn trực quan trong việc nhận diện chính sách BHXH, BHYT là các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan BHXH các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Đoàn diễu hành trên các trục đường chính

Với sự nỗ lực của tập thể đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên hai Ngành, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện và hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT các cấp, Lễ ra quân được tổ chức thành công và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đây là minh chứng rõ nét, cho thấy hiệu quả thực chất của hình thức truyền thông này, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT tạo niềm tin sâu rộng trong Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh, BHXH, Bưu điện bắt tay động viên các thành viên.

Nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ như: tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông… để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.