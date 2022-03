Gần 42 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2022

(VTC News) -

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Trong tháng 3/200 Việt Nam đón 41,7 nghìn lượt khách quốc tế. (Ảnh minh họa)

Tính chung quý 1/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2022 tăng 1,2%; doanh thu du lịch lữ hành quý 1/2022 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch.

Vệc khách du lịch quốc tế tăng nhanh trở lại được cho là do chính sách mở cửa hoàn toàn du lịch của Việt Nam từ 15/3. Qua đó, hàng loạt các chính sách xuất nhập cảnh đã được khôi phục như trước đại dịch COVID-19, nhiều nước được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam, yêu cầu về y tế đối với du khách quốc tế cũng được tạo nhiều thuận lợi.

Việt Nam có chính sách nhập cảnh dễ dàng nhất Đông Nam Á

Theo Tạp chí du lịch của Canada, Travel Off Path, với việc ban hành phương án mở lại hoạt động du lịch từ 15/3/2022, Việt Nam trở thành quốc gia có chính sách nhập cảnh dễ dàng nhất trong khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tới du lịch Việt Nam.

Theo đó, Travel Off Path cho biết để nhập cảnh vào Việt Nam, du khách không phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh, cũng như không phải cách ly.

Về chính sách thị thực, Việt Nam hiện đã mở lại thủ tục cấp e-visa, công dân từ 80 quốc gia có thể đăng ký và xin cấp thị thực du lịch 30 ngày. Cùng với đó, Việt Nam cũng khôi phục chính sách miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Phần Lan và Belarus; khôi phục các chính sách xuất nhập cảnh và các quy định liên quan như trước khi có dịch Covid-19.

Travel Off Path cũng đưa ra một số so sánh với các nước Đông Nam Á khác để cho thấy Việt Nam là quốc gia có thủ tục nhập cảnh dễ dàng nhất trong khu vực. Ví dụ như Campuchia yêu cầu du khách chưa tiêm phòng đầy đủ phải thực hiện cách ly 14 ngày. Philippines cũng yêu cầu du khách chưa tiêm phòng đầy đủ phải cách ly tại cơ sở y tế nhà nước, thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 5 sau khi nhập cảnh. Du khách đến Thái Lan sẽ cần phải tiêm chủng đầy đủ, xin cấp Thẻ thông hành (Thailand Pass), đặt một đêm nghỉ tại khách sạn theo chương trình ‘Test and Go’ và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi đến nước này. Ngoài ra Thái Lan cũng yêu cầu khách phải mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả điều trị COVID-19.