7 ngày nghỉ Tết, gần 400 người thương vong do tai nạn giao thông

(VTC News) - Trong dịp nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, cả nước xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông và 78 vụ va chạm giao thông làm chết 195 người, bị thương 199 người.

Theo công bố của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, tính đến thời điểm 16h ngày 20/2 (mùng 5 Tết), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (14 - 20/2) đã có gần 400 người thương vong do tai nạn giao thông.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cả nước xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông và 78 vụ va chạm giao thông làm chết 195 người, bị thương 199 người (chưa bao gồm những người bị xây xát nhẹ trong các vụ va chạm).

So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái giảm 150 vụ (giảm 41%), giảm 8 người chết (giảm 4%), giảm 218 người bị thương (giảm 52%).

Hiện trường vụ hai ô tô tông nhau ở Sóc Trăng, khiến hơn 10 người nhập viện ngày mùng 3 Tết.

Cũng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, lực lượng CSGT, công an các địa phương tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, phát hiện, xử lý 19.022 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 12 tỉ đồng, tước 1.104 giấy tờ các loại.

Lực lượng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường thủy phát hiện, xử lý 130 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 42,6 triệu đồng.

Số lượt phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giảm đáng kể so với Tết những năm trước, với tổng số hơn 150 lượt gọi trong 7 ngày; chủ yếu tập trung vào ngày cao điểm từ ngày 28, 29 Tết và ngày mùng 4, mùng 5 Tết.

Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người đi định, ùn tắc giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định, trong 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đã giảm đáng kể so với những năm trước.

NGUYỄN VƯƠNG