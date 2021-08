Gần 200 y bác sĩ của 11 đoàn y tế vào Nam chống dịch trên chuyến bay đặc biệt

(VTC News) -

Đây là chuyến bay duy nhất trong nhiều ngày qua từ Hà Nội vào TP.HCM và là chuyến bay có số lượng đoàn y tế nhiều nhất từ trước đến nay. Vietnam Airlines bố trí riêng một máy bay Airbus A321 chuyên chở lực lượng ngành y trong bối cảnh đường bay thường lệ từ Hà Nội vào TP.HCM gần như dừng khai thác nhằm tăng cường phòng, chống dịch.

Các đoàn y tế được bố trí quầy làm thủ tục ưu tiên.

Theo đó, toàn bộ hành khách trên chuyến bay là các chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng đến từ 11 cơ quan, đơn vị gồm: Cục Y tế Bộ Công an, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Vinmec Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Toàn bộ hàng hóa, hành lý đi cùng các đoàn y tế được vận chuyển miễn cước.

Để lực lượng y tế lên đường làm nhiệm vụ nhanh nhất, Vietnam Airlines phối hợp khẩn trương, chặt chẽ với các đoàn công tác bố trí chuyến bay phù hợp, xin cấp phép bay, huy động nguồn lực tàu bay, tổ bay và ưu tiên làm thủ tục cho các đoàn tại sân bay. Đồng thời, hỗ trợ một phần chi phí vé máy bay cho các y bác sĩ và vận chuyển miễn cước toàn bộ hành lý, hàng hóa đi kèm các đoàn, trong đó bao gồm nhiều trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, các nhà chức trách hàng không và các địa phương siết chặt hoạt động vận tải hành khách nội địa, tăng cường kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh. Trong đó, hầu hết mạng bay nội địa hiện đang tạm dừng khai thác, chỉ còn đường bay trục giữa Hà Nội và TP.HCM được duy trì ở tần suất tối thiểu.

Trước tình hình mạng bay gần như “đóng băng”, Vietnam Airlines nỗ lực duy trì cầu hàng không luôn sẵn sàng cùng ngành y và các địa phương trong việc vận chuyển nguồn lực y tế đến các vùng dịch. Tới nay, Hãng đưa gần 3.500 cán bộ, nhân viên y tế từ nhiều địa phương đi chống dịch tại các tỉnh, thành phía Nam, đồng thời vận chuyển miễn cước gần 180 tấn hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tế tiếp sức cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

Đây là một trong những nhiệm vụ được Hãng hàng không quốc gia đặt lên hàng đầu song song với nỗ lực đẩy mạnh vận tải hàng hóa để duy trì giao thương, phục vụ sản xuất kinh doanh của nền kinh tế - xã hội.