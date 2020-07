Gần 1.000 người bị phong toả trong Bệnh viện C Đà Nẵng sinh hoạt thế nào?

Chiều 25/7, lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, bệnh viện và cơ quan chức năng đảm bảo tốt nhất điều kiện điều trị cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế khi bệnh viện thực hiện phong tỏa.

Hiện có 916 người, gồm nhân viên y tế và bệnh nhân, người chăm nuôi, y bác sĩ, sinh viên thực tập… đang được cách ly từ khi Bệnh viện C Đà Nẵng phong tỏa ngày 24/7.

Người nhà bệnh nhân ghi thông tin chuyển vật dụng vào Bệnh viện C Đà Nẵng sau khi thực hiện phong tỏa, cách ly.

Theo đó, tất cả được Bệnh viện C Đà Nẵng bố trí chỗ nghỉ ngơi, khẩu phần ăn hàng ngày đảm bảo.

Riêng các bệnh nhân điều trị bệnh lý đặc biệt về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch sẽ có khẩu phần ăn riêng, phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, trong thời gian 14 ngày, bệnh viện không làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân đang điều trị, không tiếp thêm bệnh nhân mới. Toàn bộ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện thời điểm đó đều cách ly theo quy định.

“Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian cách ly chính là đảm bảo đời sống vật chất, chế độ dinh dưỡng và tinh thần yên tâm, không lo lắng đối với những người được cách ly. Đặc biệt, bữa ăn, thành phần dinh dưỡng cho bệnh nhân được cung ứng đầy đủ, đảm bảo liên tục 3 bữa/ngày”, lãnh đạo Bệnh viện C nói.

Vì vậy, bệnh viện đã thành lập đội phục vụ gồm 29 thành viên phối hợp với Khoa Dinh dưỡng trực tiếp xuống nhà bếp để sơ chế, nấu thức ăn, phân chia khẩu phần cho bệnh nhân và những người đang cách ly.

Nhằm đảm bảo quá trình cách ly diễn ra an toàn, đúng quy định, Bệnh viện C Đà Nẵng đã động viên, quán triệt tinh thần của nhân viên y tế, tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời tập trung điều trị, tư vấn, trấn an bệnh nhân trong quá trình cách ly.

Lực lượng bảo vệ Bệnh viện C Đà Nẵng trực 24/24h đảm bảo an toàn quá trình phong tỏa, cách ly.

Bệnh viện cũng huy động 7 nhân viên bảo vệ tại các cổng ra vào, túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn trong quá trình cách ly.

Hiện công tác điều trị chuyên môn cho các bệnh nhân vẫn được đảm bảo thông suốt. Vật tư y tế, thuốc men đều đảm bảo đủ cung ứng cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện trong thời gian 14 ngày cách ly.

Liên quan tới sự việc, chiều 25/7, Văn phòng Thành ủy TP Đà Nẵng có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc chủ động triển khai các giải pháp trong kiểm soát, phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống COVID-19 theo đúng kịch bản phòng, chống dịch và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn.

Ngoài ra, các đơn vị cần khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, giám sát và theo dõi chặt chẽ theo quy định, không để bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao.