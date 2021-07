Gần 100% lực lượng tuyến đầu Vietnam Airlines Group được tiêm vaccine COVID-19

(VTC News) -

Số ít cán bộ, nhân viên còn lại nằm trong lực lượng này sẽ được tiến hành tiêm ngay sau khi hoàn thành cách ly. Việc ưu tiên tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên trực tiếp phục vụ hành khách và hàng hóa không chỉ tạo ra “tấm khiên” vững chắc cho người lao động mà còn góp phần bảo vệ sự an toàn cho chính hành khách đi máy bay và cộng đồng.

Với phương châm “người lao động là tài sản quý giá nhất”, Vietnam Airlines Group đã đặt mục tiêu 100% cán bộ, nhân viên được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng đã được Vietnam Airlines Group thực hiện từ tháng 5 và đang tiếp tục diễn ra tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Trong quá trình triển khai, Vietnam Airlines Group đã phối hợp với các đơn vị y tế tiến hành tiêm chủng với đầy đủ quy trình và đảm bảo an toàn COVID-19, từ kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc trước tiêm, thực hiện tiêm cho đến theo dõi sau tiêm. Cho đến nay tình trạng sức khỏe của tất cả người lao động được tiêm đều ổn định, hầu hết đã quay trở lại làm việc bình thường.

Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong các đơn vị y tế thực hiện tiêm chủng cho Vietnam Airlines Group. Giám đốc bệnh viện - PGS.TS. Trần Minh Điển cho biết: “Ngay khi nhận nhiệm vụ triển khai tiêm chủng cho Vietnam Airlines Group, bệnh viện đã có sự chuẩn bị rất sớm từ bố trí cơ sở hạ tầng, phương tiện phục vụ tiêm cho đến tổ chức tập huấn, cập nhật các kiến thức về vaccine cho nhân viên và xây dựng hệ thống theo dõi sau tiêm. Chúng tôi rất vui mừng khi đến nay đã thực hiện thành công ba đợt tiêm cho Vietnam Airlines Group, qua đó không chỉ bảo vệ an toàn cho người lao động và hành khách của hãng mà còn tạo ra“lá chắn” cho ngành hàng không để đứng vững trước đại dịch”.

Ngoài các giải pháp phòng, chống dịch cho người lao động, Vietnam Airlines Group cũng tiên phong thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ sức khỏe cho hành khách đi máy bay và hạn chế nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Mới đây, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam và thứ 9 trên thế giới được Tổ chức xếp hạng hàng không Skytrax cấp chứng chỉ 5 sao về an toàn phòng, chống COVID-19 - mức cao nhất trong thang đánh giá của tổ chức này.

Chương trình đánh giá được các chuyên gia Skytrax thực hiện trong tháng 5-6/2021 dựa trên tiêu chuẩn mang tính toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hướng dẫn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Hiệp hội An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA). Với kết quả xếp hạng này, Vietnam Airlines đã khẳng định tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh 5 sao sánh ngang với các hãng hàng không hàng đầu thế giới như Qatar Airways, Korean Air, All Nippon Airways, Japan Airlines...