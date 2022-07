Gần 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

(VTC News) -

Số doanh nghiệp rời khỏi thị trường vẫn đang tăng lên so với năm 2021 cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn.

Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tính chung 7 tháng năm 2022 có 94,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7%. Bình quân một tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Dù nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, nhưng thu ngân sách ghi nhận tăng trưởng mạnh.

7 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Dẫn số liệu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê cho biết: Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2022 ước đạt 1,09 triệu tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tính chung 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,31 tỷ USD).

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, 7 tháng đầu năm, cả nước có 133,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính riêng tháng 7, cả nước có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước; tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 143.800 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt hơn 1.093.500 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm nay tăng nhờ một loạt khoản thu ghi nhận tăng trưởng tích cực, như: thu nội địa đạt 870.400 tỷ đồng, bằng 74% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu lần lượt tăng 91,6% và 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 7/2022 ước đạt 131.300 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2022 ước đạt 842.700 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng qua đạt 594.800 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi đầu tư phát triển tăng 10,3%, thì chi trả nợ lãi giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước.