Gần 1.000 doanh nghiệp ở Đồng Nai giải thể vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(VTC News) -

Theo Sở KHĐT Đồng Nai, nguyên nhân các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động chủ yếu do tình hình dịch bệnh kéo dài trong năm 2021. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là du lịch, dịch vụ, vận tải, sản xuất dệt may, giày dép.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đến quý IV/2021, các doanh nghiệp bắt đầu phục hồi lại sản xuất, kinh doanh nên giảm được tình trạng giải thể, tạm dừng hoạt động.

Năm 2021, ước tính trên địa bàn tỉnh có khoảng 3,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký trên 50 nghìn tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2021, toàn tỉnh có 165 dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và đăng ký bổ sung thêm vốn. Trong đó, có 55 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 450 triệu USD và 110 dự án đề nghị bổ sung vốn thêm 850 triệu USD.

Thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh năm nay đạt 1,3 tỷ USD, vượt kế hoạch đề ra nhưng giảm nhẹ so với năm 2020. Nguyên nhân khiến thu hút đầu tư FDI năm nay giảm nhẹ do dịch COVID-19, các nhà đầu tư FDI khó khăn trong việc đi lại ký kết hợp đồng. Lý do nữa là các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không còn nhiều diện tích đất để cho doanh nghiệp FDI thuê.