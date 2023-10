Galaxy S23 Ultra giảm giá hơn 13 triệu đồng

(VTC News) -

Đầu tháng 10, mẫu flagship Samsung Galaxy S23 Ultra tại Việt Nam đồng loạt được điều chỉnh giảm. Cụ thể, model dung lượng 256GB đang được chào bán ở mức 20,99 triệu đồng, lần đầu tiên xuống dưới 21 triệu đồng kể từ khi ra mắt.

Với giá hiện tại, thiết bị đã giảm hơn 4 triệu đồng so với đầu tháng 9 và giảm khoảng 11 triệu đồng kể từ khi ra mắt đến nay. Bản 512GB cũng giảm thêm 4 triệu đồng, hiện còn 24,9 triệu đồng.

Giảm sâu nhất là phiên bản S23 Ultra bộ nhớ trong 1 TB giờ chỉ còn 31,4 triệu đồng. So với giá niêm yết 44,99 triệu đồng khi mở bán (ngày 17/2 tại Việt Nam), thiết bị này đã mất giá tới hơn 13 triệu đồng sau 8 tháng lên kệ.

Các model khác thuộc Galaxy S23 series như S23, S23 Plus cũng không thể giữ giá khi mẫu đầu bảng phải điều chỉnh cho phù hợp với thị trường. Hiện tại, giá tham khảo của S23 256 GB là 17,5 triệu đồng, giảm hơn 900.000 đồng so với tháng 9. Giá S23 Plus 256 GB và 512 GB lần lượt 18,39 triệu đồng và 20,30 triệu đồng.

Với thay đổi mới, S23 Plus đang được đánh giá cao khi so chi phí với giá trị sử dụng, bởi thiết bị này đáp ứng đầy đủ nhu cầu của số đông người dùng, đặc biệt là nhóm thích sở hữu smartphone Android màn hình lớn nhưng không cần tới model như S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra đã giảm hơn 13 triệu đồng so với niêm yết

Mức giá trên chỉ là niêm yết ở thời điểm hiện tại, chưa gồm các ưu đãi từ nhà bán hàng như trợ giá thu cũ đổi mới, quà tặng kèm, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất...

Không riêng dòng S23 series, trung tuần tháng 9, loạt Galaxy Z Fold5 và Flip5 cũng điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hiện tượng giảm khoảng 30% hoặc hơn so với niêm yết ban đầu là điều bình thường với hầu hết sản phẩm flagship của Samsung giai đoạn sau mở bán.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của Di Động Việt cho biết, S23 Ultra đang có mức giá tốt vì nhiều lý do: "Trước hết, gần cuối năm là thời điểm mua sắm sôi động và là mùa lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm. Trong giai đoạn này, các chương trình ưu đãi giảm giá diễn ra liên tục nhằm kích cầu. Việc Galaxy S23 Ultra điều chỉnh giá cũng là động thái nhằm cạnh tranh với dòng iPhone 15 series mới lên kệ vào cuối tháng 9".

Bà Phương kỳ vọng sức tiêu thụ của Galaxy S23 Ultra sẽ tăng mạnh hơn, dự tính tăng 20%-25% trong giai đoạn tới và có thể phải đến sau Tết 2024, khi thế hệ Galaxy S mới ra thì model hiện tại mới giảm sức bán.