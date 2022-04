Galaxy S22 Ultra là một trong những flagship đình đám của Samsung trong năm 2022, được trang bị màn hình AMOLED động 6,8 inch với độ phân giải QHD Plus cao cũng như tần số quét lên đến 120 Hz.

Ngoài ra, Galaxy S22 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 1 ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và chip Exynos 2200 ở châu Âu. Máy có RAM 8-12GB, bộ nhớ trong từ 128GB đến 1TB.

Galaxy S22 Ultra sẽ ‘bất khả chiến bại’ nếu khắc phục những điều này

Bên cạnh đó, Galaxy S22 Ultra có khả năng chống nước và bụi theo IP68, hỗ trợ sạc không dây và cung cấp USB 3.2, UWB, NFC, Wi-Fi 6E và bút S Pen, cộng thêm dung lượng pin khủng 5000 mAh.

Với tất cả những điều trên, rất khó để tìm được lý do nào để phàn nàn với Galaxy S22 Ultra, nhưng trên thực tế, nó vẫn cần cải thiện một số vấn đề.

Đầu tiên với chip Exynos SoC “nhà trồng” của Samsung, được trang bị cho các thiết bị Galaxy S22 Ultra tại thị trường châu Âu, mặc dù nó có thể tạo ra hiệu suất ấn tượng, khả năng đồ họa (GPU) lại yếu hơn đáng kể so với Qualcomm SoC. Snapdragon 8 Gen 1 của Qualcomm sử dụng GPU Adreno 730 mới nhất, trong khi Exynos 2200 lại được tích hợp GPU Xclipse 920 sử dụng công nghệ RDNA từ nhà AMD.

Điều này gây ảnh hưởng đến độ phân giải cao (High-Res) và tỷ lệ khung hình (HFR), đặc biệt là khi chơi game. Mặc dù vấn đề này có thể được khắc phục bằng một số bản cập nhật trong tương lai, đó là vẫn là một hạn chế tại thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, hiện tượng giật khung hình (Microstutter) đôi khi xảy ra. Lý do có thể là do Exynos 2200 hoặc do Samsung không kiểm soát tần số quét thích ứng. Samsung hứa hẹn tần số quét của sản phẩm đạt từ 1-120 Hz, trên thực tế Galaxy S22 Ultra chỉ làm mới trong phạm vi từ 24-120 Hz.

Galaxy S22 Ultra cho thấy tốc độ truyền cao trong mạng không dây (WLAN), nhưng chỉ ở băng tần 6 GHz. Khi sử dụng băng tần 5 GHz, tốc độ truyền duy trì ổn định với Wi-Fi 5 hoặc 6, tùy thuộc vào hướng truyền. Galaxy S21 Ultra làm tốt hơn về mặt này, cung cấp tốc độ truyền tải thực sự vượt trội trong mạng Wi-Fi 6.

Máy ảnh của Galaxy S22 Ultra dường như sẽ không có thêm sự nâng cấp nào trong tương lai. Trong khi với Galaxy S21 Ultra, ban đầu thiết bị không có khả năng chụp sáng ấn tượng, nhưng sau một vài bản cập nhật, camera đã được cải thiện đáng kể.