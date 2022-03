Trong các thử nghiệm với mặt trước, khi thả rơi từ độ cao 1,8m, màn hình Galaxy S22, S22 + và S22 Ultra vỡ vụn ngay trong lần đầu tiên thử nghiệm, hai trong số ba màn hình không còn hoạt động, riêng S22 vẫn có thể sử dụng được nhưng các góc bị hư hỏng nghiêm trọng.

Galaxy S22 dễ vỡ hơn iPhone 13 trong các thử nghiệm thả rơi

Thử nghiệm tương tự áp dụng cho ‌iPhone 13‌ cho thấy trong lần thả rơi trực diện, ‌iPhone 13‌ chỉ hư hỏng nhẹ ở lần đầu tiên và nứt vỡ trong lần thứ hai, trong khi iPhone 13 Pro bị nứt dọc phần dưới nhưng cả hai điện thoại vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Trong bài kiểm tra thả rơi mặt sau, cả ba mẫu Galaxy S22 vẫn có thể hoạt động bình thường và camera không bị tổn hại tuy nhiên mặt kính phía sau bị vỡ nên không đảm bảo an toàn khi cầm thiết bị.

‌iPhone 13‌ vẫn “sống sót” sau hai lần rơi với một vài vết nứt nhỏ dọc theo camera và hư hại ở góc sau lần thả thứ ba. Mặt lưng kính của iPhone 13 Pro bị vỡ nhiều hơn, hư hại giống với S22.

Allstate đã thực hiện một thử nghiệm thả rơi từ cạnh bên với các mẫu Galaxy S22. Kết quả cho thấy S22 và S22 + chỉ bị hư hỏng nhẹ trong khi S22 Ultra bị vỡ ở các góc và dọc theo màn hình. Cả ba thiết bị vẫn có thể hoạt động bình thường.

Thử nghiệm tương tự chưa được áp dụng với iPhone 13, nhưng vào năm 2020 các mẫu iPhone 12 đã thực hiện bài kiểm tra này và vẫn nguyên vẹn chỉ với những vết xước nhỏ.

S22 Ultra có màn hình cong và do đó chịu nhiều hư tổn ở các cạnh hơn so với iPhone. Nhìn chung, tuy các mẫu Galaxy S22 được trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus+ (loại kính bền nhất của Corning) nhưng chúng dường như dễ vỡ hơn so với ‌iPhone 13‌ sử dụng mặt kính tinh thể gốm Ceramic Shield.

Ngoài việc dễ bị hư hỏng hơn so với các mẫu ‌iPhone 13‌ trong thử nghiệm của Allstate, các thiết bị Galaxy S22 cũng dễ hư hại hơn so với Galaxy S21 sử dụng mặt lưng bằng nhựa.

Theo ông Jason Siciliano - Phó chủ tịch của Allstate Protection Plans, những nâng cấp thiết kế trong các mẫu S22 và S22 Ultra đã dẫn đến giảm độ bền so với bản tiền nhiệm Galaxy S21, khiến người dùng phải chú ý bảo vệ cho phần mặt lưng hơn.

Tuy nhiên, Allstate Protection Plans cũng lưu ý rằng các thử nghiệm sẽ luôn có những sai số vì còn phụ thuộc vào góc rơi của smartphone và các yếu tố khó lường khác.