GaiA By Yang khao khát chinh phục khách hàng bằng trang sức phong thủy độc đáo 

(VTC News) -

Cửa hàng GaiA By Yang tại TP.HCM

Trang sức phong thủy từ GaiA by Yang có sức hút cao với người mê làm đẹp và quan tâm đến phong thủy bởi sự kết hợp tinh tế, sắc sảo giữa các loại đá tự nhiên và bạc charm 925. Không chỉ tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái, sự kết hợp này còn có lợi về mặt phong thủy, mang lại may mắn và năng lượng tích cực cho người sở hữu.

Điều làm tên tuổi của GaiA by Yang chính là mang giá trị thật của sản phẩm đến người dùng. GaiA by Yang tạo ra sản phẩm từ các loại đá quý thiên nhiên 100%, được tuyển chọn khắt khe và kiểm định kỹ càng về chất lượng. Nhờ đó sản phẩm mới phát huy được ý nghĩa về mặt phong thủy và tạo được niềm tin cho người sử dụng. Kết hợp với các loại charm bạc và xi vàng trắng, GaiA by Yang cho ra đời các sản phẩm trang sức độc đáo, hoàn hảo và hoàn toàn “không đụng hàng”.

GaiA by Yang là thương hiệu trang sức phong thủy nổi tiếng với các sản phẩm trang sức kết hợp từ bạc và đá quý thiên nhiên. Điều mà thương hiệu này đã làm được đó là mang những giá trị thật từ sản phẩm đến tận tay người sử dụng. Tận dụng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của đá phong thủy, sự sang trọng từ charm bạc, GaiA by Yang tạo nên hàng trăm mẫu mã, thiết kế khác nhau để đáp ứng cho mọi đối tượng khách hàng.

Mỗi loại đá quý đều mang công dụng và ý nghĩa phong thủy khác nhau, về sức khỏe, tình duyên, tiền tài, công danh... Ở GaiA by Yang, khách hàng có thể thỏa thích lựa chọn cho mình sản phẩm ưng ý, phù hợp với nhu cầu giữa muôn vàn thiết kế và mẫu mã khác nhau. Các thiết kế trang sức đa dạng tại GaiA by Yang được thay đổi thường xuyên và phù hợp với nhiều hoàn cảnh như đi chơi, đi làm, đi tiệc...

Nhân viên tư vấn nhiệt tình tại cửa hàng GaiA By Yang

Đến tại các cửa hàng của GaiA by Yang, khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tận tình từ đội ngũ nhân viên am hiểu sâu về đá quý phong thủy. Các nhân viên sẽ cung cấp thông tin về công dụng, ý nghĩa của từng loại đá và giúp khách hàng chọn lựa sản phẩm trang sức phù hợp với cung, mệnh từng người. Toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng đều có chế độ bảo hành và đánh bóng miễn phí, do đó khách hàng sẽ không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, GaiA by Yang còn nhận thiết kế sản phẩm theo yêu cầu và mong muốn từ khách hàng.

GaiA by Yang hiện đang là cái tên được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Là một người đam mê các loại vòng tay phong thủy, bạn Ngọc Hân, quận 3, TP.HCM cho biết: "Mình vốn yêu thích vòng đá phong thủy, không chỉ thời trang mà ít nhiều còn mang ý nghĩa tâm linh. Mình đã từng tự tay thiết kế vòng tay phong thủy tại GaiA by Yang, nhân viên ở đây đã tư vấn rất kỹ và rất nhiệt tình. Các bạn yêu thích trang sức phong thủy nên đến tận cửa hàng để được tư vấn kỹ lưỡng về công dụng của từng loại đá”.

Không chỉ chinh phục được khách hàng, GaiA by Yang còn vinh dự đón nhận giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ an toàn, chất lượng đáng tin cậy năm 2017". Chị Dương Bảo Ân, chủ thương hiệu GaiA by Yang chia sẻ: "Thương hiệu GaiA by Yang do hai chị em chúng tôi tạo nên. Là những người yêu trang sức nên chúng tôi chỉ chuyên tâm vào việc tạo ra các sản phẩm chất lượng với các loại đá quý 100% từ tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, mang đến giá trị thật cho người sử dụng. Đồng thời, chúng tôi luôn tìm tòi và phát triển các mẫu trang sức mới, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu dùng trang sức phong thủy ngày càng nở rộ từ khách hàng”.