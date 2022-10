Ga Sài Gòn ngày đầu mở bán vé tàu Tết 2023

(VTC News) -

Theo hệ thống bán vé trực tuyến, sau hai giờ mở bán vé, tới 10 giờ sáng 25/10, ga Sài Gòn có 21.326 vé đã đặt nhưng chưa thanh toán, 10.247 vé đã thanh toán và 9.339 vé đăng ký tập thể.

Lượng vé mua tại ga chiếm 48%, số vé đặt online đạt 52%. Khách mua vé Tết trong ngày đầu tiên mở bán chủ yếu đi các tỉnh xa tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Từ 8h sáng, nhiều người dân đã tới ngồi chờ mua vé tại ga Sài Gòn. (Ảnh: Hoàng Minh)

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp Tết năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ (tăng 130 chuyến, 67.000 chỗ so với Tết 2022). Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé chiều về.

Ông Truyền cho biết thêm, giá vé tàu trong thời gian cao điểm Tết 2023 tăng từ 1% - 6% (bình quân 4,5%) so với dịp Tết 2022 do giá nhiên liệu tăng so với cuối năm ngoái.

Đối với chuyến Hà Nội - TP.HCM, địp cao điểm Tết năm nay, giá vé tàu giảm 6 - 17% so với năm ngoái, dao động từ 1.333.000 đồng đến 2.792.000 mỗi vé.

Trong thời gian thấp điểm (chiều từ Hà Nội đi TP.HCM trước Tết, chiều TP.HCM đi Hà Nội sau Tết), công ty cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm 5 - 30% giá vé cho khách mua vé cá nhân, mua vé xa ngày, mua vé tập thể, mua vé khứ hồi chiều về.

Nhiều người mong ngóng về quê ăn Tết sau hai năm dịch bệnh. (Ảnh: Hoàng Minh)

Việc giao dịch được thực hiện nhanh chóng, không có tình trạng chen lấn. (Ảnh: Hoàng Minh)

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đang triển khai chương trình "4.600 vé giảm giá 30%" cho khách đi trên các đoàn tàu do công ty quản lý trong tháng 11/2022.

"Các đối tượng ưu tiên vẫn được giảm giá bình thường. Đặc biệt, đối những với sinh viên mua vé tàu Tết được giảm 20% giá vé, ngày thường chỉ được giảm 10% thôi. Các đối tượng ưu tiên khác như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, trẻ em vẫn được ưu đãi như bình thường. Trong 10 ngày cao điểm trước Tết cũng có chính sách giảm giá cho những hành khách đã mua vé", ông Truyền cho biết thêm.