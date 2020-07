Gã đàn ông cầm mã tấu đuổi chém phụ nữ đi đường: Nạn nhân đang mang thai

Liên quan đến sự việc người đàn ông cầm mã tấu đuổi chém phụ nữ đi đường ở Bình Phước, ông Phạm Hồng Đăng (Chủ tịch xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) cho biết, Công an xã chuyển hồ sơ sự việc cho Công an huyện Lộc Ninh xử lý theo đúng thẩm quyền.

"Sự việc thuộc thẩm quyền của Công an huyện Lộc Ninh nên chúng tôi chuyển hồ sơ cho họ. Danh tính của nhóm đối tượng và những người liên quan bên công an huyện nắm rõ hơn", ông Đăng nói.

Trong khi đó, theo chị Nguyễn Bích Thủy, sau khi chị đăng đoạn clip bị rượt chém lên Facebook, những ngày gần đây, một số đối tượng gọi điện đe dọa và gửi thư đe dọa đến tận nhà bố mẹ chị ở Đồng Nai.

Đáng nói chị Thuỷ đang mang thai ở tháng thứ 2. Sự việc khiến chị bị sang chấn tâm lý, lo sợ.

"Tôi rất hoang mang và sốc vì thái độ côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm đàn ông này. Tôi chỉ muốn giải cứu một cô gái lên xe của mình mà gần đây liên tục bị đe dọa", chị Thủy nói.

Chị Thủy cho biết, người đàn ông đuổi chém chị rất hung hăng. Ông ta liên tục cầm mã tấu chém về phía chị, may mắn là chị ngồi trong ô tô nên ông ta chỉ chém được ở bên ngoài, không xây xát về người. Thế nhưng, xe của chị bị hư hỏng nặng vì bị chém mạnh.

Gã đàn ông cầm mã tấu đuổi chém chị Thủy.

"Tôi không biết họ là ai, thế lực thế nào ở địa phương nhưng đề nghị công an giải quyết triệt để, đúng pháp luật nhóm côn đồ hung hãn này", chị Thủy nhấn mạnh.

Như VTC News đưa tin, tối 13/7, tài khoản Facebook Nguyễn Bích Thủy đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi ô tô ngang qua xã Lộc An (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thì thấy một nhóm người đang rượt đánh nhau. Trong đó, một số người đàn ông cầm theo mã tấu, dao rượt đánh một người phụ nữ khác.

Lúc này, chị Thuỷ dừng ô tô lại để mở cửa cho người phụ nữ bị rượt đánh lên xe trốn. Tuy nhiên, khi xe vừa chạy được 5m thì một người đàn ông cầm mã tấu chạy theo chém mạnh vào ô tô. Lúc này, người phụ nữ đi ô tô dừng hẳn xe lại và gọi điện cho công an địa phương.

Trong lúc xe dừng để chờ công an, nhóm người đàn ông cầm mã tấu vẫn hung hăng lao tới chém những người ngồi trong xe ô tô. Chưa dừng lại, người đàn ông trong clip tuyên bố: "Tao không chém mày tao không làm người".

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Lộc An cùng Công an huyện Lộc Ninh có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc và lấy lời khai các bên liên quan.

Theo một số người dân địa phương, người đàn ông cầm dao là ông Nguyễn Văn Mừng - Giám đốc Công ty Cao su Lộc An.