G-Dragon: 30 tuổi, 22 năm sự nghiệp và ngôi vua vĩnh viễn của Kpop

Năm nay 30 tuổi, nam ca sĩ đi hát từ năm 8 tuổi và trở thành thủ lĩnh nhóm Big Bang vào năm 18 tuổi, hát nhóm hay solo, anh đều đạt đến đỉnh cao của Kpop và vươn tầm ra thế giới.

G-Dragon sinh năm 1988. Từ năm 8 tuổi, cậu bé Kwon Ji Yong đã chính thức đi hát khi tham gia nhóm nhạc nhí Little Roora. Nhóm nhạc 4 thành viên được công chúng yêu thích vì phong cách biểu diễn nhí nhảnh, đáng yêu. Nhưng sau khi ra mắt một album nhạc Giáng Sinh, nhóm bị công ty quản lý ngừng hợp đồng, Điều này khiến Ji Yong khá buồn và tuyệt vọng, thậm chí còn nói với mẹ rằng cậu không muốn làm ca sĩ nữa.

Suốt chặng đường sự nghiệp rực rỡ, G-Dragon trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ. Nhưng trong một lần trả lời báo chí của Big Bang năm 2010, anh nói quãng thời gian đẹp nhất (và cũng khó khăn nhất) là khi làm thực tập sinh. Lúc đó, chàng trai trẻ chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng quyết tâm luôn cố gắng hết sức mình. Thời làm thực tập sinh ở YG, anh và Youngbae (Taeyang của Big Bang sau này) hợp thành bộ đôi GDYB (lúc này anh đã lấy nghệ danh G-Dragon). Nhưng sau đó, cặp đôi ra mắt với tư cách nhóm nhạc 5 người cùng 3 thực tập sinh khác: T.O.P, Daesung và Seungri.

Nhóm nhạc Big Bang ra mắt công chúng tháng 8/2006 trong chương trình kỷ niệm 10 năm công ty YG. Sau đó, họ ra mắt đĩa đơn đầu tay Big Bang thành công với 40.000 bản bán ra, bao gồm ca khúc We Belong Together và bài hát đơn ca đầu tiên của G-Dragon với tư cách trưởng nhóm, This Love (hát lại của Maroon 5). Hai đĩa đơn tiếp theo và album đầu tay của nhóm BigBang Vol. 1 - Since 2007 đều thành công.

Cùng Big Bang, G-Dragon đạt đến hầu như mọi đỉnh cao trong sự nghiệp hát nhóm. Không chỉ ở Hàn Quốc, họ còn vươn tầm thế giới, được vinh danh tại MTV Châu Âu năm 2011. Suốt nhiều năm, G-Dragon thể hiện bản lĩnh trưởng nhóm, dẫn dắt các thành viên tài năng vượt qua nhiều thử thách trong sự nghiệp.

Sau các thành công của Big Bang, G-Dragon thoải mái theo đuổi sự nghiệp hát solo từ năm 2009. Album đầu tay mang tên Heartbreaker với đĩa đơn đầu tay cùng tên, tiếp theo đó là một loạt đĩa đơn gồm Breathe, The Leaders, A Boy, Hello và She's Gone". G-Dragon gây ấn tượng khi tạo ra thứ âm nhạc đậm chất cá nhân, kể câu chuyện của chính mình, riêng tư hơn so với âm nhạc của Big Bang.

Cá tính nghệ thuật của G-Dragon cũng được thoải mái bung tỏa trong âm nhạc của Big Bang hay chính bản thân. Những tạo hình như thế này (trong MV hit Fantastic Baby năm 2012) khiến anh được coi như một "tác phẩm nghệ thuật sống" chứ không chỉ là một nghệ sĩ. Đây chỉ là một trong rất nhiều tạo hình thể hiện chất quái, chất "điên" của G-Dragon.

Sau thành công của Big Bang và bản thân, G-Dragon tham gia một số nhóm nhỏ của Big Bang như GD&TOP năm 2010 hay GD X Taeyang (tái hiện bộ đôi GDYB năm xưa). Những hoạt động này càng chứng tỏ tình thân như ruột thịt giữa anh và các thành viên Big Bang cũng như độ ăn ý trong công việc chuyên môn. G-Dragon không ít lần thể hiện sự thân thiết với các thành viên khác. Trong vai trò thủ lĩnh, anh đã làm tốt sứ mệnh của mình.

Big Bang được cho là tồn tại vững mạnh suốt 12 năm qua vì G-Dragon là một thủ lĩnh biết lắng nghe và thấu hiểu, cũng như các thành viên đều cố gắng không để xảy ra xích mích nghiêm trọng trong nhóm. Đây là môi trường tốt để các thành viên vừa thể hiện được các tố chất cá nhân vừa không lấn át thành công chung của cả nhóm. G-Dragon nhiều lần được Taeyang khen ngợi và bày tỏ tình cảm quý mến.

Mặc dù vậy, sự nghiệp của G-Dragon không thiếu những góc khuất. Anh từng dính bê bối hút cần sa năm 2011 nhưng chỉ bị phạt cảnh cáo do hàm lượng thấp và lời khai vô tình hút từ điếu thuốc từ người lạ. Nhưng sự việc cũng khiến anh bị dư luận lên án là "G-hút-chích". Thêm vào đó, trong sự nghiệp solo, anh từng dính nghi án đạo nhạc (nhưng được minh oan) và chỉ trích biểu diễn quá gợi dục, mặc áo có khẩu hiệu về tình dục hay hình ảnh hở hang.

Vượt qua những bê bối, G-Dragon tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc. Năm 2012, anh ra mắt album ngắn One of a Kind và trở thành quán quân bảng xếp hạng Album thế giới của Billboard cũng như vào đến vị trí 161 của Billboard 200. Ba đĩa đơn trích ra từ album này cũng thành công, trong đó có Crayon được đánh giá là đĩa đơn hay nhất năm của Kpop. Album đưa G-Dragon đến đỉnh cao của sự nghiệp solo ở Kpop khi đoạt giải Nam nghệ sĩ xuất sắc và Ghi Âm của năm tại các lễ trao giải cuối năm.

Với nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào, G-Dragon ra mắt tiếp album solo Coup d'Etat vào năm 2013. Album này còn thành công hơn nữa, liên tục đạt nhiều kỷ lục về lượng nhạc được tải xuống hay số lượt xem qua YouTube. Album giúp anh "càn quét" các giải thưởng âm nhạc và giữ vững vị trí đỉnh cao Kpop: 4 giải MAMA 2013 với trong đó có Nghệ sĩ của năm, và hai giải của World Music Awards. G-Dragon chính thức là "ông vua của Kpop" kể cả khi đó là thời của MV tỷ view Gangnam Style và Psy.

Trong thời gian Big Bang tạm ngừng hoạt động khá lâu và đặc biệt là sau bê bối hút cần sa của T.O.P, G-Dragon tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo khi ra mắt album mang tên anh, Kwon Ji Yong, vào năm 2017. Đây là album chân thực nhất, riêng tư nhất của anh, như một lời tạm biệt đến người hâm mộ trước khi nhập ngũ vào đầu năm 2018. Đi kèm album là chuyến lưu diễn thế giới lần thứ hai của G-Dragon. Chuỗi hoạt động này là bước kết tạm thời đẹp đẽ cho một giai đoạn sự nghiệp lừng lẫy.

G-Dragon nhiều khoảnh khắc rơi nước mắt trong sự nghiệp, đó đều là những giọt nước mắt hạnh phúc vì thành công và tình cảm của người hâm mộ, cũng như nuối tiếc khi phải rời xa. Anh cũng khóc trong buổi biểu diễn cuối cùng của Big Bang trước khi các thành viên nhập ngũ và nhóm phải ngừng hoạt động trong hai năm, từ 2018.

Big Bang là một phần quý giá trong cuộc sống và sự nghiệp của G-Dragon cũng như các thành viên khác. Nam ca sĩ nhiều lần bày tỏ tình cảm này trong các chuyến lưu diễn, buổi phỏng vấn, chương trình truyền hình. Anh cũng là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần, đảm nhận vai trò hát, rap, sáng tác, sản xuất trong nhóm. Trên truyền thông quốc tế, Big Bang được mệnh danh là "Vua của Kpop".

Hình ảnh buổi tụ tập ăn tối cuối cùng của các thành viên Big Bang để tiễn G-Dragon và Taeyang sắp nhập ngũ hôm 21/2 khiến người hâm mộ xúc động. Từ rất lâu, cả 5 thành viên mới có thể gặp nhau vì T.O.P đã ở trong quân ngũ và những người khác đều có lịch trình riêng.

Nam ca sĩ chính thức nhập ngũ hôm 27/2. Anh được đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ chúc sức khỏe và trở về bình an. G-Dragon được kỳ vọng sẽ tiếp tục sự nghiêp giải trí sau khi xuất ngũ vào năm 2020. Anh là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất mà nền âm nhạc Hàn Quốc từng sản sinh ra.

