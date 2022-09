FrieslandCampina gửi lời tri ân đến các thế hệ nông dân chăn nuôi bò sữa

(VTC News) -

Bộ phim “A New Day” (tạm dịch: “Một ngày mới”) là lời tri ân đến nhiều thế hệ nông dân chăn nuôi bò sữa, những người chung tay góp sức cùng tập đoàn tạo nên danh tiếng FrieslandCampina của ngày hôm nay: Một tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu năng động và luôn hướng về phía trước với những mục tiêu tương lai.

“A New Day” là lời tự sự của thế hệ nông dân trẻ kế thừa mang trong mình ngọn lửa đầy đam mê và nhiệt huyết, gánh vác trên đôi vai mình trách nhiệm về một tương lai và sứ mệnh của ngành chăn nuôi bò sữa, đồng thời nhanh chóng thích nghi với sự đổi thay của thế giới hiện nay.

Ông Hein Schumacher, Giám đốc điều hành Tập đoàn FrieslandCampina chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào các thế hệ nông dân và di sản hợp tác của chúng tôi. Trong hơn 150 năm qua, các nông dân thành viên luôn cố gắng thích ứng với yêu cầu cao từ thị trường và xã hội.

Họ tự chủ động học hỏi và phát triển không ngừng để trở thành những nông dân đầy sáng tạo. Tôi rất ngưỡng mộ những thế hệ nông dân tiếp theo, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng và biến động này.

Họ đang xây dựng nên tương lai của ngành chăn nuôi bò sữa bền vững, với cam kết và tinh thần kiên định như bao thế hệ cha ông. Vì thế, bộ phim “A New Day” này chính là dịp để chúng tôi gửi gắm lời tri ân đến tất cả những người nông dân chăn nuôi bò sữa, từ già đến trẻ, trên toàn thế giới”.

Bộ phim dài 4 phút kể câu chuyện của ba nông dân chăn nuôi bò sữa trẻ tuổi trên hành trình mà có thể nói đôi khi họ phải đương đầu với những tình huống khó khăn, buộc phải đưa ra những lựa chọn và trở nên cương quyết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết để sẵn sàng cho một ngày mới.

Bộ phim cho người xem sự đồng cảm với những thách thức mà các nông dân trẻ đang gặp phải trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng không ngừng. “A New Day” chính là phần nối tiếp của “The Story of Milk” (tạm dịch: “Câu chuyện về sữa”) được sản xuất vào năm 2012 do 1Camera thực hiện.

Chân dung thế hệ trẻ nông dân chăn nuôi bò sữa của FrieslandCampina: Cương quyết – mạnh mẽ - đầy nhiệt huyết.

Tại Việt Nam, kể từ khi bước chân vào thị trường này từ gần 30 năm trước, FrieslandCampina xây dựng và đang triển khai thực hiện Chương trình Phát triển Ngành sữa (DDP) ở nhiều địa phương trên cả nước.

Gần 3 thập kỷ trôi qua, FrieslandCampina đã luôn gắn kết và đồng hành với nhiều thế hệ nông dân chăn nuôi bò sữa nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội “vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội”. Đây là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động trong chiến lược phát triển bền vững mà FrieslandCampina Việt Nam luôn theo đuổi nhiều năm qua.

Ông Richard Kiger, Tổng Giám đốc FrieslandCampina Việt Nam cho biết: “Đồng hành với các đối tác nông hộ một câu chuyện đầy ý nghĩa. Thông qua bộ phim “A New Day”, chúng tôi mong muốn tôn vinh những người nông dân đã đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn dinh dưỡng tốt nhất đến các bữa ăn của các gia đình trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Xin gửi lời chào nồng ấm đến những người hùng nông trại của đại gia đình FrieslandCampina Việt Nam vẫn luôn kiên định với cam kết hỗ trợ chúng tôi trong công cuộc phát triển và thịnh vượng chung cho tất cả những nông hộ chăn nuôi bò sữa địa phương”.