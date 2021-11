Frieslandcampina đạt nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2021

(VTC News) -

Thực hiện sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội” với 3 trọng tâm: Giáo dục và phát triển dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam; Nâng cao cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt của các nông hộ chăn nuôi bò sữa đối tác của Tập đoàn thông qua Chương trình Phát triển Bò sữa (DDP); Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong năm 2021, Tập đoàn sữa hàng đầu thế giới của Hà Lan đã nhận được những giải thưởng cho những đóng góp ấn tượng trong kinh doanh, vì sức khỏe cộng đồng, và là một trong những nơi làm việc tốt nhất.

Cụ thể, FrieslandCampina Hà Nam đã vinh dự đón nhận bằng khen “Doanh nghiệp xuất sắc năm 2021” do UBND tỉnh Hà Nam trao tặng trong Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) vừa qua.

Mặc dù chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng trong suốt 9 tháng đầu năm 2021, nhà máy FrieslandCampina Hà Nam vẫn đạt được kết quả sản xuất và kinh doanh tích cực nhờ kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất. Sự ghi nhận này là nguồn động viên rất lớn để tập thể nhân viên nhà máy tiếp tục vượt qua các khó khăn trong thời gian tới.

Trong khi đó, dựa vào các kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report dành cho các doanh nghiệp ngành thực phẩm - đồ uống, tập đoàn sữa đa quốc gia hàng đầu thế giới FrieslandCampina đã lọt vào “Top 10 Công ty Uy tín Ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2021”.

Giải thưởng của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính; Uy tín truyền thông; Khảo sát ý kiến các đối tượng liên quan (người tiêu dùng, khách hàng…).

Tuy 2021 là một năm đầy khó khăn với hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng với sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”, FrieslandCampina Việt Nam đã khởi xướng và thực hiện thành công các hoạt động và chiến dịch khác nhau, tiếp tục giữ vững cam kết mang nguồn dinh dưỡng tốt nhất đến với người dân Việt Nam. Giải thưởng này ghi nhận sức mạnh tập thể của FrieslandCampina Việt Nam cùng vững tin bước qua đại dịch.

Bên cạnh đó, FrieslandCampina Vietnam còn ghi tên mình vào danh sách “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em” do Báo Lao động và Xã hội tổ chức. Giải thưởng vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp có chiến lược ứng biến xuất sắc, vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 để tạo ra sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội, Trưởng Ban tổ chức, cho biết chính người tiêu dùng đã tin tưởng bỏ phiếu bầu chọn và qua sự cân nhắc, thẩm định kỹ lưỡng của Hội đồng thẩm định lựa chọn ra những sản phẩm, dịch vụ xứng đáng để vinh danh. Điều đó cho thấy doanh nghiệp, đơn vị đạt giải không chỉ khẳng định thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của mình mà còn tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng cả nước với các thương hiệu phục vụ nhu cầu cho gia đình.

Ngoài ra, FrieslandCampina Việt Nam cũng đã vinh dự trở thành “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021” (Best Companies to Work for in Asia) do Tạp chí uy tín HR Asia bình chọn. Đây là lần thứ 2 FrieslandCampina Việt Nam ghi danh vào giải thưởng danh giá dành cho môi trường làm việc tốt nhất.

Đặc biệt hơn nữa, danh hiệu này được công bố ngay trong giai đoạn Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam đang chào mừng 150 năm “Từ đồng cỏ đến ly sữa” và dấu mốc 25 năm “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”. Đây thực sự là thành tích ấn tượng vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên tập đoàn trong năm 2021 khi phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thử thách.

Vì thế, để đạt được những bước nhảy vọt trong tương lai và gặt hái được sứ mệnh ‘Nuôi dưỡng từ thiên nhiên’ mà tập đoàn đề ra, bên cạnh yếu tố con người, tập đoàn còn thực hiện 3 yếu tố quan trọng: chất lượng, cải tiến liên tục và phát triển bền vững.

Bằng chứng là trong năm 2021, FrieslandCampina được vinh dự có mặt trong “Top 3 sáng kiến tiếp cận dinh dưỡng toàn cầu”, một bảng xếp hạng uy tín dựa trên đánh giá từ 20 đến 25 nhà sản xuất thực phẩm và dinh dưỡng lớn nhất trên thế giới về các tiêu chí như cam kết về các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, thực hành và triển khai các cam kết đó trên toàn cầu.

Sự công nhận đó chính là thành quả từ di sản được xây dựng trên 150 kinh nghiệm; và đó cũng chính là niềm tự hào của tập đoàn tạo nên một nền tảng vững chắc để xây dựng một doanh nghiệp quy mô toàn cầu như ngày nay.

Nói về những thành tích đạt được, ông Berend van Wel, Tổng Giám đốc Tập đoàn FrieslandCampina Vietnam, chia sẻ: “Với sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế giới, cho thế hệ hôm nay và tương lai, chúng tôi tự hào với những đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại Việt nam trong suốt 25 năm qua và cam kết đóng góp nhiều hơn nữa ‘Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội’.

Những giải thưởng mà chúng tôi đạt được đã minh chứng thành quả của chiến lược kinh doanh với trụ cột là "chất lượng Hà Lan" cũng như những hành động vì sự phát triển của cộng đồng. Không dừng lại ở đó, chúng tôi luôn phải nỗ lực hơn nữa để xứng với tiềm năng, tương lai phát triển lớn mạnh của Việt Nam”.