Foxconn chuyển dây chuyển sản xuất iPad và Macbook sang Việt Nam

Động thái này diễn ra khi chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích các công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Mỹ nhắm vào các thiết bị điện tử sản xuất tại Trung Quốc để áp mức thuế nhập khẩu cao hơn, đồng thời hạn chế cung cấp các linh kiện được sản xuất bằng công nghệ Mỹ cho các công ty Trung Quốc mà họ coi là có nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Các nhà sản xuất Đài Loan, cảnh giác với việc bị cuốn vào cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng, đã chuyển hoặc đang cân nhắc chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước như Việt Nam, Mexico và Ấn Độ.

Foxconn đang chuyển một số hoạt động lắp ráp iPad và MacBook sang Việt Nam từ Trung Quốc. (Ảnh: minh họa)

Foxconn đang xây dựng dây chuyền lắp ráp máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook của Apple tại nhà máy của mình ở tỉnh Bắc Giang để đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2021.

Nguồn tin của Reuters cho biết, các dây chuyền cũng sẽ nhận chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc mà không giải thích rõ sản lượng sẽ thay đổi như thế nào. “Động thái này đã được Apple yêu cầu", người này nói. "Hãng muốn đa dạng hóa sản xuất sau cuộc chiến thương mại".

Foxconn tuyên bố: “Vì vấn đề chính sách của công ty và vì lý do nhạy cảm thương mại, chúng tôi không bình luận về bất kỳ khía cạnh nào trong công việc của chúng tôi đối với bất kỳ khách hàng nào hoặc sản phẩm của họ”.

Foxconn Đài Loan, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry Co Ltd, hôm thứ Ba đã công bố khoản đầu tư 270 triệu USD để thành lập một công ty con mới có tên FuKang Technology Co Ltd, một động thái được người này cho là nhằm hỗ trợ việc mở rộng ở Việt Nam.

Nhà sản xuất theo hợp đồng cũng có kế hoạch sản xuất TV tại nhà máy Việt Nam cho các khách hàng bao gồm Sony Corp của Nhật Bản, với việc bắt đầu sản xuất dự kiến từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, người này cho biết. Sony từ chối bình luận.

Nhà máy cũng sẽ sản xuất các sản phẩm điện tử khác như bàn phím máy tính, nguồn tin cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu TrendForce có trụ sở tại Đài Bắc, tất cả iPad đều được lắp ráp tại Trung Quốc và vì vậy động thái của Foxconn sẽ đánh dấu lần đầu tiên iPad được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Foxconn đã có kế hoạch chi tới 1 tỷ USD để mở rộng một nhà máy lắp ráp iPhone ở Ấn Độ khi Apple "yêu cầu mạnh mẽ" để đa dạng hóa sản xuất bên ngoài Trung Quốc, những người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này nói với Reuters vào tháng 7.

Nó và các công ty cùng ngành như Pegatron Corp cũng đang xem xét việc xây dựng các nhà máy ở Mexico, những người có hiểu biết về vấn đề này cho biết, khi Washington thúc đẩy sản xuất "gần nhà".

Chủ tịch Foxconn Liu Young-way hồi tháng 8 đã nói với các nhà đầu tư rằng cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã chia cắt thế giới thành hai, nói rằng công ty của ông nhắm đến việc cung cấp “hai chuỗi cung ứng”.

Các nhà lắp ráp iPad khác bao gồm Compal Electronics Inc của Đài Loan và BYD Electronic International Co Ltd của Trung Quốc.