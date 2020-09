Food vlogger Vũ Dino thổi bay tin đồn về mì chính

Là một trong những food vlogger yêu thích nấu ăn tại nhà, Dino hiểu rõ tâm lý “chán chường” của các bạn khi không biết phải nấu gì hôm nay, Dino đã hướng dẫn cách thực hiện bữa ăn hằng ngày với thực đơn năm món: Thịt quay da giòn, canh chân giò và sườn hầm rau củ, hoa thiên lý xào tỏi và rau luộc chấm kho quẹt. Dù đã từng hướng dẫn thực hiện thịt quay giòn da trước đây, lần này, anh chàng đảm đang sẽ hướng dẫn thực hiện món ăn này theo một công thức mới, đảm bảo giòn ngon chuẩn vị.

Trong quá trình thực hiện món ăn, Dino cũng chia sẻ một số thông tin liên quan đến một loại gia vị phổ biến, đó là mì chính (hay còn gọi là bột ngọt). Theo Dino Vũ, nhiều bạn trẻ vẫn thường nghĩ rằng mì chính có thể sinh ra chất độc trong chế biến món ăn. Tuy vậy, mì chính lại rất bền với nhiệt, và trong khoảng nhiệt độ nấu ăn thông thường (dưới 300 độ C) thì mì chính không bị biến thành chất độc hại. Và trong hạt nêm, nước tương hay nước mắm đều tồn tại mì chính.

Dino khẳng định mì chính hoàn toàn không độc hại như mọi người vẫn nghĩ

Nhiều người vẫn còn e ngại khi sử dụng mì chính vì Hội chứng nhà hàng Trung Hoa. Hội chứng này xuất phát từ một bác sĩ người Mỹ, sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa, bác sĩ này khẳng định mình bị đau đầu, mệt mỏi, tê gáy,… Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra mì chính không phải là nguyên nhân của những triệu chứng trên.

Dino cho rằng, hiện tượng say mì chính là nhiều người gặp phải đến từ nhiều nguyên nhân như sử dụng mì chính kém chất lượng hay hiện tượng ám thị. Đồng quan điểm với Vũ Dino, tài khoản Youtube Thùy Dương Lê để lại bình luận: "Câu chuyện say mì chính là có thật. Nhưng say loại mì chính chắc là không đảm bảo chất lượng. Em là một minh chứng cho chuyện này. Tự em nấu ăn ở nhà vẫn cho mì chính thì không sao cả. Nhưng có một số hàng quán ăn xong em có hiện tượng tê tay tê cổ (không phải tất cả các hàng ăn đều bị) cho nên theo trải nghiệm bản thân là do chất lượng mì chính không tốt".

Dino cho biết, vị umami được khám phá bởi Giáo sư Kikunae Ikeda (Nhật Bản)

Về tin đồn ăn mì chính gây ảnh hưởng đến trí não, Dino phân tích cơ thể con người là một hệ thống phòng vệ rất tốt với các cơ chế bảo vệ tự nhiên giúp glutamat trong mì chính hoàn toàn không thể di chuyển vào não. Vì vậy, mì chính không thể làm ảnh hưởng đến não.

Nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như: Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA); Ủy ban các chuyên gia về phụ gia thực phẩm (JECFA) của Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản; Bộ Y tế Việt Nam… công nhận mì chính là gia vị an toàn. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng, Dino khẳng định.

Tính an toàn của mì chính đã được nhiều tổ chức uy tín công nhận.

Mì chính là một trong những loại gia vị phổ biến trong chế biến món ăn gia đình cũng như trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Mì chính do một giáo sư người Nhật TS. Kikunae Ikeda phát minh vào năm 1908, sau khám phá ra vị “umami”.

Từ đây, bên cạnh chua, mặn, ngọt và đắng, con người đã biết đến sự tồn tại của vị cơ bản thứ năm gọi là “umami” – tạm dịch là vị ngọt xương, ngọt thịt hay vị ngọt của rau củ quả. Năm 1909, ông đã hợp tác cùng doanh nhân Saburosuke Suzuki để sản xuất mì chính trên quy mô thương mại với tên gọi AJI-NO-MOTO, một trong những thương hiệu mì chính lâu đời nhất thế giới. Không chỉ Việt Nam, Nhật Bản hay Trung Quốc, mì chính cũng là loại gia vị được sử dụng phổ biến trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia.