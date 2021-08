Florida trở thành tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, ca nhập viện liên tục lập kỷ lục

(VTC News) -

The Hill đưa tin, bang Florida là tâm điểm của đại dịch COVID-19 ở Mỹ khi ghi nhận kỷ lục số ca nhập viện do COVID-19 trong ngày thứ 3 liên tiếp. Theo đó, hôm 3/8, Florida báo cáo 11.515 trường hợp nhập viện do COVID-19. Khoảng 2.400 bệnh nhân hiện đang được chăm sóc đặc biệt.

Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Florida ghi nhận gần 51.000 trường hợp mắc COVID-19 mới trong thời gian 3 ngày, từ 31/7 đến 2/8. Tiểu bang hiện chiếm khoảng 1/5 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở Mỹ.

Florida đang là tâm điểm của đại dịch COVID-19 ở Mỹ. (Ảnh: Bloomberg)

Các chuyên gia cảnh báo, bang Florida vẫn còn vài tuần nữa mới đạt đến đỉnh điểm COVID-19. Sự gia tăng đột biến ca nhiễm bệnh ở bang này được cho là do sự lây lan nhanh chóng của thể Delta.

Bên cạnh đó, tỉ lệ tiêm chủng ở mức thấp hơn trung bình toàn quốc cũng khiến Florida rơi vào tình cảnh dễ bị tổn thương hơn so với các bang khác khi biến thể Delta phát tán, lây lan. Mới chỉ có khoảng 10 triệu người dân Florida (chưa đến 50% dân số toàn bang) tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19.

Trước tình trạng ca nhiễm nCoV tăng mạnh, các bệnh viện ở bang Florida đang phải vật lộn đối phó vì quá tải dường bệnh, nhiều bệnh nhân phải tiến hành cấp cứu trên giường ở hành lang. Số bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện ngày một nhiều và đáng lo ngại hơn cả là nhóm đối tượng chưa tiêm ngừa vaccine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở bang Florida và Texas tuân theo các hướng dẫn y tế công cộng về đại dịch trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.

Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, luôn bảy tỏ quan điểm phản đối các hạn chế nghiêm ngặt để đối phó với COVID-19. Ông cho rằng những hạn chế như vậy là không cần thiết, ảnh hưởng đến kinh tế của bang.

Đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 36.035.651 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 630.457 người chết.