First News tiếp tục tố Lazada thiếu trung thực

Liên quan đến vụ việc sàn thương mại điện tử Lazada Việt Nam (Lazada) bị khởi kiện vì bán sách giả, chiều 15/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) cho biết, Lazada đã có văn bản phản hồi đến First News sau khi sự việc được báo chí phản ánh.

Theo văn bản phản hồi của Lazada, doanh nghiệp này tự nhận mình là nơi quy tụ lượng lớn các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, phân phối sách hàng đầu Việt Nam trên môi trường trực tuyến.

Lazada cũng khẳng định luôn tôn trọng các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như luôn thực thi những biện pháp quản lý nền tảng nghiêm ngặt để có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng.

First News cho rằng cách trả lời của Lazada là thiếu trung thực.

Đối với trách nhiệm của một sàn thương mại điện tử với người tiêu dùng, Lazada cho rằng luôn nỗ lực để giải quyết những vướng mắc của khách hàng.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết những vướng mắc liên quan, từ đó xây dựng một nền tảng thương mại điện tử đáng tin cậy.

Với vai trò là một nền tảng thương mại điện tử, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình”, văn bản phản hồi của Lazada ghi rõ.

Tuy nhiên, theo giám đốc của First News, đây là cách trả lời thiếu thành tâm và thiếu trung thực.

“Lazada thiếu trung thực, không hề thành tâm, trả lời bằng văn bản có sẵn ngay sau khi First News khởi kiện”, ông Nguyễn Văn Phước bức xúc.

Theo ông Phước, ngay sau khi First News tuyên bố khởi kiện, đại diện Lazada qua nhiều kênh, đã liên lạc với First News để hỏi vì sao không cảnh báo bằng văn bản mà đã khởi kiện ngay sau khi lập vi bằng, không cho Lazada một cơ hội sửa sai và xin sắp xếp một cuộc gặp.

Song, ông Phước khẳng định, First News đã có công văn cảnh báo trực tiếp gửi theo đường bảo đảm đến tận tay Tổng Giám đốc Lazada Việt Nam là ông Zhang Yixing (người Trung Quốc) hôm 19/8/2019. Tuy nhiên, First News không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Lazada.

Dù đã gửi đi văn bản cảnh báo, nhưng thay vì có hành động ngăn chặn, tất cả các gian hàng trên Lazada vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc bán sách giả.

Sách Muôn kiếp nhân sinh giả được mua từ Lazada.

Như VTC News đưa tin, từ đầu năm 2019, First News liên tục nhận được nhiều đơn phản hồi của bạn đọc về vấn đề sách kém chất lượng, in sai sót được mua trên Lazada với mức giảm từ 42-55%, có trường hợp giảm đến 72% so với giá bìa.

Trong đó, có nhiều đầu sách được phát hiện là sách giả, không được in ấn, phát hành hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng bản quyền, quyền tác giả mà First News đang sở hữu. Cụ thể là các ấn phẩm: Đắc nhân tâm, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Muôn kiếp nhân sinh,...

Trước hành vi vi phạm của Lazada, First News đã nhiều lần lên tiếng, phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng.

Để chấm dứt tình trạng này, First News quyết định khởi kiện sàn thương mại điện tử Lazada. Ngoài việc khởi kiện, First News cũng gửi công văn cho Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo pháp luật.