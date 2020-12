FIFA The Best: Vượt Messi, Ronaldo, Lewandowski xuất sắc nhất thế giới

"Giành danh hiệu này cùng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là điều khó tin và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi rất tự hào và hạnh phúc. Danh hiệu này cũng thuộc về các đồng đội, huấn luyện viên và tập thể Bayern Munich nói chung. Một cảm giác thật tuyệt vời, đong đầy cảm xúc", Robert Lewandowski chia sẻ.

Tiền đạo người Ba Lan giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại lễ trao giải FIFA The Best một cách xứng đáng. Trong cú ăn ba danh hiệu của Bayern Munich mùa giải 2019/20, Lewandowski là vua phá lưới của cả ba giải đấu Bundesliga, Champions League và Cúp quốc gia Đức.

Lewandowski giành giải FIFA The Best.

Với 55 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải trước và tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng mùa này cùng Bayern, ngôi sao 32 tuổi hoàn toàn nổi bật so với Messi và Ronaldo. Hai siêu sao của bóng đá thế giới đã chia nhau giải thưởng FIFA The Best trong nhiều năm, vẫn thể hiện đẳng cấp nhưng đã có dấu hiệu sa sút so với thời kỳ đỉnh cao.

Ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất, HLV Jurgen Klopp được vinh danh. Nhà cầm quân người Đức, với chức vô địch Ngoại Hạng Anh cùng Liverpool, vượt qua hai đồng nghiệp Marcelo Bielsa (Leeds United) và Hansi Flick (Bayern) trong cuộc bầu chọn.

Liverpool cũng có 4 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của FIFA The Best, gồm Alisson Becker, Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Virgil van Dijk. Joshua Kimmich, Lewandowski và Alfonso Davies là các đại diện của Bayern Munich trong khi những cái tên còn lại là Messi, Ronaldo, Sergio Ramos và Kevin de Bruyne.