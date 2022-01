FIFA The Best 2021: HLV Park Hang Seo, Quế Ngọc Hải không bầu Lewandowski

(VTC News) -

HLV trưởng Park Hang Seo và đội trưởng (tính đến hết năm 2021) Quế Ngọc Hải là đại diện của đội tuyển Việt Nam bầu chọn các danh hiệu FIFA The Best 2021. Cả hai đều không bầu cho Robert Lewandowski ở vị trí cao nhất.

Cụ thể, HLV Park Hang Seo chọn Kylian Mbappe, Lionel Messi và Mohamed Salah. Phiếu bầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ lệch ở vị trí giành giải thưởng. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải chọn Karim Benzema là cầu thủ xuất sắc nhất. Lewandowski chỉ đứng thứ hai, trên Messi.

Lewandowski 2 năm liên tiếp giành giải FIFA The Best.

Robert Lewandowski lần thứ hai nhận giải FIFA The Best dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm. Đứng sau chân sút người Ba Lan (48 điểm) là Messi (44 điểm) và Salah (39 điểm). Do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như việc chuẩn bị cho các trận đấu ở CLB, cả ba đều chỉ tham dự lễ trao giải theo hình thức trực tuyến.

Thành tích nổi bật của Lewandowski trong năm 2021 là những bàn thắng. Ngôi sao người Ba Lan lập kỷ lục ghi bàn trong một năm tại Bundesliga với 43 lần làm tung lưới đối phương. Anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử 4 năm liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu.

Giải thưởng FIFA The Best do đại diện báo chí các nước, HLV trưởng và đội trưởng các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ bình chọn.

Video: Robert Lewandowski giành giải thưởng FIFA The Best 2021.