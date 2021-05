Ferrari, Honda, Toyota đồng loạt triệu hồi xe tại Việt Nam

Lần đầu tiên siêu xe Ferrari bị triệu hồi tại Việt Nam

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam phát đi thông báo về việc triệu hồi 24 chiếc siêu xe Ferrari, được sản xuất trong khoảng thời gian từ 3/2014 – 7/2016 do lỗi liên quan đến túi khí. Theo danh sách, sẽ có 5 mẫu xe gồm 458 Speciale, 488 GTB, 488 Spider, California T và F12 Berlinetta bị triệu hồi đợt này. Đơn vị chịu trách nhiệm triệu hồi, kiểm tra, sửa chữa và thay thế là Công ty TNHH Vina ASC Automotive có địa chỉ tại (Quận 7- TP.HCM), nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng Ferrari tại Việt Nam.

Ferrari triệu hồi xe do lỗi túi khí tại Việt Nam. (Ảnh: Zing)

Theo nội dung chương trình triệu hồi, túi khí an toàn hành khách phía trước trang bị trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng do công ty Takata sản xuất. Túi khí này có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập và có thể dẫn đến giảm chất lượng theo thời gian. Từ đó, hệ thống túi khí có thể sẽ không được kích hoạt một cách chính xác theo tiêu chuẩn an toàn. Các túi khí bị lỗi có thể gây sát thương hoặc tử vong cho tài xế khi xảy ra va chạm.

Các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được kiểm tra, khắc phục hoàn toàn miễn phí trong thời gian từ 1,35 - 2,85 tiếng/xe.

Đợt triệu hồi này sẽ diễn ra từ ngày 7/5/2021 đến ngày 7/5/2022. Trong khoảng thời gian này, các chủ sở hữu xe Ferrari bị lỗi có thể mang xe đến đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Vina ASC Automotive để được thay thế miễn phí túi khí phía trước hành khách.

Triệu hồi gần 28.000 ô tô Honda tại Việt Nam

Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam cũng thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi xe vì lỗi bơm nhiên liệu từ ngày 5/5/2021. Đợt triệu hồi liên quan đến hầu hết các mẫu xe được Honda bán tại Việt Nam, gồm 27.640 xe.

Cụ thể, các xe trong diện triệu hồi bao gồm City (8.626 chiếc), Civic (3.624 chiếc), CR-V (10.687 chiếc), HR-V (3.630 chiếu), Jazz (630 chiếc), Accord (442 chiếc), được sản xuất trong năm 2019. Trong số gần 28.000 xe bị lỗi, có 19.014 chiếc lắp ráp trong nước, còn lại nhập khẩu Thái Lan.

Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí sửa chữa, thay thế. (Ảnh: Honda)

Lỗi liên quan đến bơm nhiên liệu được lắp trong các xe này có thể chứa cánh bơm bị lỗi, theo thời gian bơm có thể bị nứt, biến dạng khiến động cơ không khởi động được hoặc chết máy.

Dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam nhưng Honda Việt Nam cũng khuyến cáo khách hàng đưa xe đến các đại lý để được thay thế bơm nhiên liệu mới có mật độ vật liệu nằm trong tiêu chuẩn.

Mỗi xe sẽ mất thời gian kiểm tra và thay thế bộ phận bị lỗi khoảng 1 đến 1,6 giờ (tuỳ mẫu xe). Chương tình triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 5/5/2021 và dự kiến kết thúc vào ngày 4/5/2023.

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 3.300 xe Avanza và Rush nhập khẩu

Tương tự, kể từ ngày 4/5, Toyota Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 3.280 xe Avanza và Rush để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu. Đây là những xe được sản xuất từ ngày 17/7/2018 đến ngày 28/6/2019, do Toyota Việt Nam nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Toyota Việt Nam triệu hồi gần 3.300 xe Avanza và Rush nhập khẩu. (Ảnh: Toyota)

Theo Toyota Việt Nam, những xe nằm trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp đặt trong bình xăng, bơm này cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Các bơm này bao gồm cánh bơm có thể được sản xuất với vật liệu có mật độ thấp. Nếu các cánh bơm này có độ cứng bề mặt thấp hoặc bị sấy hóa chất với thời gian dài trong quá trình sản xuất, có thể dẫn đến nứt bề mặt trên của cánh bơm. Điều này dẫn tới cánh bơm bị thẩm thấu nhiên liệu nhiều hơn và cánh bơm có thể bị biến dạng. Trong một số trường hợp, cánh bơm có thể bị biến dạng đến mức chạm vào thân bơm làm cho bơm xăng không hoạt động.

Hiện tượng bơm xăng không hoạt động được do nguyên nhân trên có thể dẫn đến việc nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, xe cũng có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Toyota thực hiện chương trình triệu hồi này tại các đại lý kể từ ngày 4/5/2021 đến ngày 4/5/2024. Dự kiến, mỗi xe sẽ có thời gian sửa chữa từ 1,8 - 2,2 tiếng và hoàn toàn miễn phí.