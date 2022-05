Fed tăng lãi suất, giá vàng sẽ thế nào?

(VTC News) -

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 4/5 thông báo nâng lãi suất thêm 0,5% để đối phó lạm phát tồi tệ nhất 40 năm. Đây là lần đầu tiên Fed nâng lãi ở mức này. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ nằm trong khoảng 0,75% - 1%.

Quyết định được toàn bộ 12 thành viên Ủy ban Thị trường Mở liên bang (thuộc Fed) đồng thuận. Hồi tháng 3, cơ quan này nâng lãi lần đầu kể từ cuối năm 2018, với 0,25%. Quyết định lập tức ảnh hưởng đến thị trường vàng - giá vàng tăng mạnh.

Vàng tăng sau động thái tăng lãi suất của Fed.

10h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.900 USD/ounce, tăng hơn gần 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Giá vàng đã lấy lại ngưỡng 1.900 USD/ounce sau khi rơi xuống đáy của 2 tháng.

Giá vàng trong nước cũng tăng gần nửa triệu đồng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng trong nước quay đầu tăng mạnh từ 300.000-420.000 đồng mỗi lượng.

Cũng vào thời gian trên, Công ty DOJI Hà Nội niêm yết vàng SJC với giá mua vào là 69,70 triệu đồng/lượng và bán ra là 70,35 triệu đồng/lượng, tăng tới 350.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng, với giá niêm yết vàng SJC lần lượt là 69,70-70,40 triệu đồng/lượng và 69,65-70,35 triệu đồng/lượng.

Đánh giá về tác động của việc Fed nâng lãi suất đến giá vàng, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho hay, theo nguyên tắc, Fed nâng lãi suất sẽ làm đồng USD tăng giá và vàng giảm. Tuy nhiên với tình hình hiện nay, lạm phát cao, tăng trưởng không như mong muốn, sản xuất trì trệ không chỉ ở Mỹ mà nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, nên thời gian tới giá vàng vẫn sẽ tăng cao.

Cũng theo ông Thịnh, việc Fed và ngân hàng trung ương nhiều nước tăng lãi suất là để tránh lạm phát, nhưng hiện mức lạm phát vẫn rất cao cùng với tốc độ tăng trưởng của thế giới chậm lại. Vì vậy, trong khoảng từ nay đến cuối năm, giá vàng vẫn tăng.

“Nhà đâu tư cần cẩn trọng đầu tư vàng thời điểm này vì khoảng cách giữa vàng thế giới và trong nước vẫn rất xa, rất dễ rủi ro”, ông Thịnh nói.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc tăng lãi suất của Fed là để kiểm soát lạm phát khi lạm phát ở Mỹ khi đã lên mức cao nhất 40 năm qua. Lãi suất cơ bản tăng sẽ khiến giá trị USD và lãi suất trái phiếu tăng. Theo quy luật tài chính, giá vàng sẽ giảm.

“Nhưng thời điểm này, vàng và USD sẽ tăng cùng chiều. USD tăng do khủng hoảng kinh tế và trong khủng hoảng vàng sẽ tăng cao do vàng như hầm trú ẩn an toàn về tài chính, nhất là trong bối cảnh địa chính trị bất ổn như hiện nay”, ông Hiếu nhận định.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nêu quan điểm, tình hình hiện tại rất khó để đoán được biến động của giá vàng. FED tăng lãi suất cơ bản, sẽ củng cố giá của USD, USD tăng thì sẽ kìm hãm giá vàng. Tuy nhiên cuộc chiến Nga - Ukraina hiện vẫn chưa biết sẽ diễn biến thế nào, nên khó đoán được diễn biến của giá kim loại quý.

Vàng luôn được coi là tài sản tiềm năng trong khoảng thời gian cuối năm 2022, đặc biệt là khi các mặt hàng có giá gây sốc vì thiếu hụt nguồn cung. Vì vậy, không loại trừ khả năng vàng sẽ tiếp tục tăng.