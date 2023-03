FBI truy nã một người Việt với cáo buộc rửa tiền số trị giá 3 tỷ USD

(VTC News) -

Ngày 16/3, Reuter dẫn thông báo của Cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đánh sập nền tảng tiền số có tên ChipMixer. Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng của một số quốc gia.

Nhà chức trách châu Âu và Mỹ đã đóng cửa trang web của ChipMixer. Nội dung bị thay bằng dòng chữ "THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED" (trang web này đã bị thu giữ) cùng với logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.

FBI phát lệnh truy nã Minh Quốc Nguyễn từ ngày 14/3, liên quan đến hành vi rửa tiền số, đánh cắp danh tính. (Ảnh: FBI.GOV)

Reuters dẫn báo cáo của hai cơ quan này rằng ChipMixer được thành lập từ năm 2017 bởi một người mang tên Minh Quốc Nguyễn, quê Quảng Bình. Theo thông tin từ FBI, người này có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực tiền số, được cấp tại Đài Loan.

Theo thông báo của FBI, Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đánh cắp danh tính bằng dịch vụ của ChipMixer. Phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến những tội phạm mạng dùng mã độc ransomware tống tiền người dùng, trộm cắp tiền điện tử và hành vi phạm tội khác.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Minh Quốc Nguyễn chưa bị bắt giữ do chưa xác định được nơi ở hiện tại. Cơ quan chức năng đã liên lạc với người này qua email và trên trang web ChipMixer nhưng đều không nhận được phản hồi.

ChipMixer, một công cụ trộn tiền số trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền số. Europol mô tả đây là "một trong những tiệm rửa tiền số lớn nhất của darkweb" và tịch thu 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này.

Dịch vụ theo dõi Elliptic cho biết ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền số.

Theo bài viết trên blog của Elliptic, ChipMixer là một trong những máy trộn được dùng để rửa tịch thu được từ các vụ hack do nhóm Lazarus Group thực hiện.

Vì giao dịch blockchain hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các công cụ trộn để xóa dấu vết của dòng tiền số bất hợp pháp.

Trà Khánh (Nguồn: Reuters)