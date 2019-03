Facebook phải lên Twitter thông báo về sự cố 'sập' toàn cầu

Trong khi người dùng vẫn có thể mở các nền tảng này và thực hiện một số thao tác, nhìn chung họ gặp khó khăn khi gửi tin nhắn trên Messenger, WhatsApp hay đăng thông tin, bình luận, chia sẻ ảnh... trên Facebook, Instagram... Thậm chí cả dịch vụ thực tế ảo Oculus VR cũng gặp trục trặc.

Sự cố xảy ra trên diện rộng, trong đó Việt Nam ảnh hưởng ở mức trung bình (vàng nhạt).

Theo công cụ DownDetector, hiện tượng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới từ châu Mỹ, châu Âu tới châu Á. Sự cố lần này được đánh giá là kéo dài nhất và trên diện rộng nhất, khi đã 7 giờ trôi qua nhưng vẫn có nhiều người than phiền về việc không thể sử dụng Facebook.

Chỉ khoảng một giờ sau khi người dùng phản ánh, Facebook đã lên tiếng thông qua Twitter, khẳng định "vấn đề không liên quan tới tấn công từ chối dịch vụ DDoS" và đang nỗ lực khắc phục sớm nhất có thể.

Facebook thừa nhận sự cố và cho biết đang khắc phục.

Trong khi đó, khi người dùng đăng nhập vào mạng xã hội sẽ nhận được thông báo Facebook đang bảo trì và nâng cấp cơ sở dữ liệu.

Do Facebook không tiến hành nâng cấp trên toàn bộ các tài khoản cùng lúc, nên có thể người này không truy cập được nhưng những thành viên khác vẫn sử dụng mạng xã hội bình thường.

Thông báo bảo trì trên trang đăng nhập Facebook.

Trong năm 2018, Facebook gặp không ít sự cố, gần nhất là vào giữa tháng 11 khi nhiều người không thể vào tài khoản của mình. Website hiển thị thông báo "Sorry, something went wrong" trên cả Messenger, WhatsApp và Instagram.

Tháng 9/2018, hàng chục triệu tài khoản Facebook tự thoát và phải đăng nhập lại. Đại diện mạng xã hội này sau đó cho biết một cuộc tấn công tinh vi vào mạng xã hội đã diễn ra và phải đăng xuất gần 90 triệu tài khoản.

Cuối tháng 2 năm ngoái, Facebook và cả Instagram đều không thể truy cập và tình trạng này kéo dài tới 30 phút. Đầu tháng 3, giao diện web cũng gặp lỗi không hiển thị danh sách bạn bè.

Hôm qua (13/3), hàng nghìn người cũng phàn nàn trên mạng xã hội khi không thể truy cập Gmail và Google Drive. Google cho biết Gmail và Google Drive bị "gián đoạn dịch vụ", người dùng có thể truy cập nhưng sẽ thấy thông báo lỗi, độ trễ cao và họ đang xem xét vấn đề.

Đăng tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi, một chủ tài khoản facebook ở Quảng Ninh bị xử lý Cơ quan chức năng vừa xử lý một chủ tài khoản facebook đưa thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở chợ Hà Lầm (Hạ Long, Quảng Ninh).