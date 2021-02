F1 ở Hòa Bình về quê ăn giỗ, Thanh Hóa cách ly 25 người

(VTC News) -

Sáng 1/2, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch UBND xã Nga Thắng (huyện Nga Sơn Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với ngành chức năng cách ly tại nhà với 25 người có tiếp xúc với trường hợp F1 đi từ Hòa Bình về quê ăn giỗ.

25 trường hợp cách ly tại nhà do tiếp xúc với F1 liên quan đến bệnh nhân ở tỉnh Hòa Bình.

“Ngày 30/1, anh D. (thường trú ở tỉnh Hòa Bình) về quê ở thôn Xa Liễn, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa ăn giỗ. Đến ngày 31/1, cơ quan chức năng thông báo anh D. có tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Tân Lạc.

Sau khi nhận thông tin, chúng tôi phối hợp với cơ quan y tế huyện Nga Sơn truy vết, khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc với anh D. Kết quả có 25 trường hợp là F2, F3 tại địa phương. Tất cả đã được cách ly tại nhà", ông Ban thông tin.

Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn đã phun thuốc khử khuẩn tại làng Xa Liễn, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi sát sao các trường hợp cách ly.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, UBND xã Nga Thắng cho các em học sinh sinh sống tại nhà các trường hợp F2, F3 nghỉ học. “Rất may khi phát hiện sự việc là thứ 7 và chủ nhật, các em học sinh nghỉ học. Để đảm bảo an toàn, xã đã cho các em học sinh ở các gia đình F2, F3 nghỉ học”, ông Ban nói.