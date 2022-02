F0 tăng mạnh, nhiều địa phương tạm dừng học trực tiếp

Tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu một số cấp học học tạm thời dừng hoạt động do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cụ thể, các trường tiểu học, trung học cơ sở chuyển trạng thái sang học trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới. Các huyện, thành phố sẽ quyết định linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục trì dạy học trực tiếp; thực hiện dạy, học trực tuyến với học sinh thuộc diện F0, F1 (kể cả đối với học sinh có yếu tố bệnh nền, khi được phụ huynh đề nghị cho học trực tuyến và cam kết đảm bảo các điều kiện học trực tuyến hiệu quả).

Riêng với bậc mầm non, UBND tỉnh cho phép tiếp tục mở cửa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế, GD&ĐT rà soát, đánh giá mức độ lây lan dịch bệnh trong trường học để quyết định hình thức tổ chức dạy học đảm bảo an toàn cho học sinh và phù hợp nguyện vọng của phụ huynh.

Tại Lào Cai, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong 3 ngày gần đây (kể từ ngày 16/2), số ca mắc mới trên địa bàn toàn tỉnh là 2.899, trong đó TP Lào Cai là 1.315 ca. Hiện cấp độ dịch của TP Lào Cai đáng lo ngại khi có tới 15 xã, phường cấp độ 4; 2 xã cấp độ 3.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn TP Lào Cai kể từ 19/2 cho đến khi có thông báo mới.

Tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh tiểu học và lớp 6 của 12 quận nội thành. Theo đó, học sinh sẽ không đi học từ ngày 21/2 như thông báo trước đó, mà lùi sang một thời điểm thích hợp.

Lý do là trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại dẫn đến việc phụ huynh còn băn khoăn lo lắng khi cho con đến trường, tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao trong việc cho con em trở lại trường học trực tiếp.

Tại cuộc họp trực tuyến về mở cửa trường học an toàn ở các địa phương do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì ngày 17/2, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, sau Tết Nguyên đán, tỷ lệ giáo viên, học sinh mắc COVID-19 ở một số địa phương tăng mạnh. Điển hình Hải Phòng 9.649 ca, Hà Tĩnh 675 ca, Nghệ An 298 ca, Thanh Hoá 2.359 ca... Nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.