F0 tăng cao, Hà Nội tổ chức các lễ hội dịp Tết Nguyên đán thế nào?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 26 về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn. Trong đó, thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng được giao phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch.

Lễ hội Chùa Hương, Hà Nội.

UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân.

Sở Y tế chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Thành phố yêu cầu Sở Y tế cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19; Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Sợ Y tế chủ động tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm. Ngành y tế được giao tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm...

Đồng thời, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; Tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 trong bệnh viện; Xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.

Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ ngày 29 tháng Chạp (31/1/2022) đến ngày mùng ba tháng Giêng (ngày 3/2/2022).

Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định.