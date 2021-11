F0 ở Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ cao kỷ lục, nhiều tỉnh nâng cấp độ dịch

(VTC News) -

Hà Nội kỷ lục hơn 300 ca/ngày

Trong ngày 28/11, trên địa bàn Hà Nội phát hiện thêm 301 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 141 ca cộng đồng. Đây là số người mắc COVID-19 trong ngày cao nhất ở thủ đô kể từ khi bùng dịch.

301 ca mới phân bố tại 22/30 quận, huyện: Đống Đa (34), Đông Anh (25), Mê Linh (24), Hà Đông (24), Thanh Xuân (23), Hoàng Mai (21), Nam Từ Liêm (20), Hai Bà Trưng (18), Thường Tín (14), Chương Mỹ (12), Hoàn Kiếm (10), Gia Lâm (9), Tây Hồ (9), Bắc Từ Liêm (8), Quốc Oai (8), Long Biên (7), Ba Đình (7), Thanh Oai (7), Ứng Hòa (6), Đan Phượng (5), Thanh Trì (5), Cầu Giấy (5).

Nghệ An kỷ lục 143 ca COVID-19

Chiều 28/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin, địa bàn ghi nhận 143 ca mắc mới với 12 ca cộng đồng. Đây là số ca mắc ghi nhận nhiều nhất trong ngày từ đầu mùa dịch đến nay.

Số ca mắc nhiều nhất tại huyện Tân Kỳ (30 ca), Quế Phong (23 ca), Hoàng Mai (21 ca), ca cộng đồng ghi nhận tại thị xã Cửa Lò (2 ca), Yên Thành (8 ca), TP Vinh, Hưng Nguyên (1 ca). Đáng chú ý, huyện Yên Thành có F0 liên quan đến Công ty may An Hưng, xã Công Thành. Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các đơn vị rà soát, truy vết và tổ chức cách lý theo quy định.

F0 ở Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ cao kỷ lục, các tỉnh khẩn trương nâng cấp độ dịch. (Ảnh minh hoạ: Zing)

100 F0 cộng đồng ở Huế

Tối 28/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến lúc 18h, tỉnh ghi nhận thêm 136 ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, số F0 tại khu cách ly tập trung 6 ca, tại khu phong tỏa 2 ca, giám sát y tế tại nhà 2 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 26 ca và tại cộng đồng 100 ca.

Nam Định: 40 F0

Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 28/11 trên địa bàn tỉnh phát hiện 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 26 ca tại huyện Hải Hậu, 9 ca tại thành phố Nam Định, 3 ca tại huyện Giao Thủy, 1 ca tại huyện Nghĩa Hưng và 1 ca tại huyện Xuân Trường.

Thái Bình ghi nhận 34 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, ngày 28/11 tỉnh ghi nhận thêm 34 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại 7 huyện, thành phố, với 3 ca cộng đồng và 31 ca trong khu cách ly tập trung.

Các ca cộng đồng được ghi nhận tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng 1 ca, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương 1 ca và xã Quỳnh Khuê, huyện Quỳnh Phụ 1 ca. 31 ca trong khu cách ly gồm huyện Đông Hưng 11 ca, huyện Kiến Xương 2 ca, huyện Tiền Hải 7 ca, thành phố Thái Bình 1 ca, huyện Vũ Thư 9 ca và huyện Hưng Hà 1 ca.

Thanh Hóa 81 ca mới

Ngày 28/11, Thanh Hóa ghi nhận 81 ca dương tính SARS-CoV-2, 43 trường hợp phát sinh trong tỉnh, 38 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định.

Đến nay, đợt dịch thứ 4, Thanh Hóa ghi nhận 2.334 bệnh nhân mắc COVID-19, 1.591 người được điều trị khỏi, 12 bệnh nhân tử vong. Số lượng vaccine mà ngành Y tế Thanh Hóa triển khai tiêm là hơn 2,6 triệu liều.

Quảng Trị thêm 26 ca

Ngày 28/11, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 12 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa, 9 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng, 3 trường hợp giám sát y tế tại nhà, còn lại trong khu cách ly.

Đến nay, Quảng Trị ghi nhận 969 trường hợp mắc COVID-19, 306 người đang điều trị. Trong ngày, địa phương có thêm 29 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Các tỉnh miền Tây F0 tăng cao

Ngày 28/11, Cần Thơ ghi nhận 1.072 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó 160 ca xét nghiệm cộng đồng, 142 xét nghiệm tại cơ sở y tế, 55 ca trong khu cách ly, 50 ca trong khu phong tỏa và 665 ca cách ly tại nhà.

Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8/7 đến nay là 24.290 ca, đã điều trị khỏi 11.695 người. Trong ngày địa phương này có 8 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 180.

Sóc Trăng thêm 751 ca mắc COVID-19, 425 ca cộng đồng. Do ca mắc tăng cao, ngày 28/11 chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký quyết nâng cấp độ dịch lên cấp 3 (trước đó Sóc Trăng ở cấp độ 2).

Đồng Tháp ghi nhận 592 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, 137 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 20.872 ca. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 6.919. Trong ngày tử vong 6 ca nâng số ca tử vong lên 260 ca.

Vĩnh Long thêm 545 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 363 trường hợp cộng đồng, 127 trường hợp là F1 thành F0 và 55 ca sàng lọc tại cơ sở y tế. Đến nay Vĩnh Long 10.309 ca nhiễm, điều trị khỏi 6.252 ca, tử vong 83 ca. Liên tục nhiều ngày ghi nhận trên 500 ca mắc mới, Vĩnh Long đã "đổi màu" từ vàng sang cam.

Bạc Liêu thêm 512 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó 175 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 12.898 tổng số ca điều trị khỏi 7.767. Số ca tử vong trong ngày 6, nâng tổng số tử vong lên 114 trường hợp.

Kiên Giang phát hiện 443 F0, trong đó 82 ca cộng đồng, 289 ca trong khu phong tỏa, 72 ca trong khu cách ly. Tổng số ca mắc cộng dồn 19.289, ca điều trị khỏi 15.827.; Số ca tử vong 31.

Bến Tre ghi nhận thêm 466 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 421 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 7.076, ca điều trị khỏi 3.381, số ca tử vong 64.

An Giang ghi nhận 375 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 286 ca cộng đồng, 51 ca trong khu cách ly tập trung, 36 ca trong khu phong tỏa và 2 ca về từ ngoại tỉnh. Trong ngày ghi nhận 10 ca tử vong, cộng dồn 368 ca.

Trà Vinh phát hiện 253 F0 mới, gồm 194 ca cộng đồng, 29 ca trong khu cách ly, 12 ca tại cơ sở y tế và 18 ca là người về từ ngoài tỉnh.

Tiền Giang ghi nhận 155 F0, trong đó 29 ca cộng đồng và 126 ca trong khu cách ly. Đến nay, tỉnh này ghi nhận 24.638 ca COVID-19, điều trị khỏi 19.140 trường hợp. Trong ngày, tỉnh thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số lên 525 ca.