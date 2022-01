F0 ở Hà Nội giảm, cả nước ghi nhận 163 người nhiễm Omicron

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 163 ca COVID-19 do biến chủng Omicron. Trong đó Hà Nội 14 ca, Quảng Nam (27), TP.HCM (92), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Kiên Giang (2), Bình Dương (1).

33 tỉnh, thành phố thuốc vùng xanh (cấp độ 1), nguy cơ thấp; số tỉnh, thành vùng vàng là 24 (tăng 1 so với tuần trước) và địa phương vùng cam giảm từ 7 tỉnh, thành xuống còn 6.

33 tỉnh, thành phố thuộc cấp độ dịch 1 gồm: An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, TP.HCM, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp.

24 tỉnh, thành phố thuộc vùng vàng (cấp độ 2), nguy cơ trung bình là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hà Nội, Bắc Ninh, Gia Lai, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông.

6 tỉnh, thành phố thuộc vùng cam gồm: Bình Phước, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Hà Nội 2.801 ca mới

Hôm qua (24/1), Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 2.801 F0, giảm 170 ca so với ngày trước đó. Các ca bệnh phân bố tại 384 xã, phường, thị trấn thuộc 25/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (113), Đống Đa (110), Đông Anh (98), Hoàng Mai (98), Nam Từ Liêm (91), Thanh Trì (90).

Như vậy từ ngày 29/4 tới nay Hà Nội ghi nhận 114.578 ca bệnh, 469 ca tử vong.

Thành phố đang điều trị 68.560 F0. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là 142 người, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 223, tại các bệnh viện của Hà Nội 3.497, cơ sở thu dung điều trị thành phố là 878 (giảm mạnh), cơ sở thu dung quận, huyện là 5.222 người và có 58.598 người theo dõi cách ly tại nhà.

F0 tại Hà Nội giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Zing)

Đà Nẵng 958 ca

Đà Nẵng ghi nhận 958 ca mắc mới (242 ca cách ly tại nhà, 716 ca cộng đồng). Các ca mắc tập trung ở một số địa phương như: Sơn Trà (185 ca), Thanh Khê (181 ca), Hải Châu (153 ca), Cẩm Lệ (136 ca), Liên Chiểu (126 ca), Hòa Vang (101 ca), Ngũ Hành Sơn (44 ca).

Đến nay, thành phố tiêm 2.152.433 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho 980.657 người, mũi 2 cho 961.243 người và mũi 3 cho 210.533 người.

Hà Nam 124 ca mắc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố thêm 124 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (6 F0 liên quan đến ổ dịch Công ty may Nhân Khang, 14 F0 ổ dịch Trường Tiểu học La Sơn, 3 F0 về từ Hà Nội)

Trong ngày, tỉnh ghi nhận thêm 1 bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân này nhập viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngày 12/1 và chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 16/1. Bệnh nhân chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, bệnh nền huyết áp.

Hưng Yên 644 F0

Hưng Yên ghi nhận 644 ca F0 ở 10 huyện, thị xã, thành phố. Một số địa phương F0 cao gồm: huyện Yên Mỹ (120 ca), Văn Lâm (90 ca), thị xã Mỹ Hào (80 ca), Ân Thi (66 ca), Văn Giang (60 ca), Khoái Châu (48 ca), huyện Tiên Lữ (44 ca).

Toàn tỉnh đang thu dung, điều trị 4.507 ca F0. Trong ngày thêm 265 ca ra viện.

Hải Dương 342 ca mắc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương ghi nhận 342 người mắc mới tại 12 huyện, thị xã, thành phố.

Trong ngày hôm qua, thêm 119 bệnh nhân được ra viện, 4 bệnh nhân chuyển viện, thêm 1 bệnh nhân (sinh năm 1937) tử vong. Bệnh nhân tử vong là bà P.T.T. (sinh năm 1937), ở thôn Phú Nội, xã Bình Dân (Kim Thành). Bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 12/1 qua sàng lọc bệnh viện. Bà T. bị tăng huyết áp, suy tim, ung thư da nhiều năm. Như vậy, trong đợt dịch này, toàn tỉnh ghi nhận 13 bệnh nhân tử vong, đều là người cao tuổi.

Quảng Ninh 407 ca

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 407 ca mắc mới (91 ca cách ly, 316 ca tại cộng đồng). Cụ thể, Cẩm Phả 150 ca, Hạ Long 97 ca, Uông Bí 69 ca, Tiên Yên 22 ca, Quảng Yên 21 ca, Đông Triều 15 ca, Móng Cái 12 ca, Đầm Hà 7 ca, Bình Liêu 6 ca, Ba Chẽ 4 ca, Hải Hà 4 ca.

Sở Y tế Quảng Ninh lưu ý, Tết Nguyên đán đang cận kề, các địa phương lưu ý giám sát chặt chẽ người dân từ các tỉnh thành có dịch trở về đặc biệt ở vùng 3 và vùng 4, không được chủ quan, lơ là, luôn cập nhật tình hình dịch bệnh, chủ động khoanh vùng xử lý dịch gọn khi ghi nhận ca dương tính.

Hải Phòng 710 F0

Hôm qua, Hải Phòng ghi nhận 710 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại 14 quận, huyện, 884 ca được xuất viện. Hiện toàn thành phố đang điều trị cho 18.377 trường hợp, trong đó 113 ca nguy kịch, 4 ca tử vong.

Khánh Hoà 159 ca

Khánh Hoà ghi nhận 159 ca mắc mới (giảm 20 ca so với hôm qua). Cụ thể, TP. Nha Trang 76 ca, thị xã Ninh Hòa 9 ca, huyện Vạn Ninh 3 ca, huyện Diên Khánh 11 ca, TP. Cam Ranh 7 ca, huyện Khánh Vĩnh 15 ca, huyện Khánh Sơn 3 ca, huyện Cam Lâm 35 ca.

Riêng đợt dịch thứ 4, tỉnh ghi nhận 61.578 ca. Trong ngày, 537 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, nâng số ca khỏi bệnh lên 57.539 ca (chiếm 93% số ca mắc).