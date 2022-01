F0 ở Hà Nội cao nhất cả nước, nhiều địa phương yêu cầu người về xét nghiệm

(VTC News) -

Hà Nội

Ngày 18/1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.935 ca COVID-19, phân bố tại 370 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hoàng Mai (133); Gia Lâm (118); Đông Anh (109). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 97.260 ca.

Bắc Ninh

Ngày 18/1, Bắc Ninh ghi nhận 491 ca COVID-19 mới. Trong đó, 379 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; 112 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà. Toàn tỉnh đang điều trị/quản lý 6.622 F0, trong đó, quản lý tại nhà 2.917 F0. Hiện 50 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 1; 64 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 2; 12 xã/phường/thị trấn ở cấp độ 3; không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4.

Hà Nam

Ngày 18/1, toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 98 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và 96 người khỏi bệnh, ra viện. Trong số những ca mắc mới, nhiều trường hợp là F1 và nhiều ca phát hiện qua sáng lọc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Phủ Lý và huyện Kim Bảng. Nhiều nhất là Công ty CJ Vina khi khám sàng lọc đã phát hiện 11 trường hợp.

Hải Phòng

Ngày 18/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại Hải Phòng 1.139 ca mắc mới. Theo đó, Hải Phòng là địa phương ghi nhận số F0 trong ngày cao thứ hai trên cả nước (sau Hà Nội). Đáng chú ý, ngày 18/1 số ca mắc tại Hải Phòng tăng hơn 500 trường hợp so với ngày trước đó.

Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn chỉ đạo dừng hoạt động đối với các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ 18h ngày 17/1, dừng hoạt động của 4 chốt kiểm soát liên ngành tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; xã Mường Kim, huyện Than Uyên; xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn và xã Phúc Than, huyện Than Uyên. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 nội địa liên huyện, liên xã.

Bắc Kạn

Hơn nửa tháng qua, tỉnh Bắc Kạn phát hiện hơn 600 F0, riêng ngày 18/1 tiếp tục phát hiện 8 trường hợp nhiễm bệnh chưa rõ nguồn lây tại huyện Bạch Thông. Trước nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh, thành phố khi về, đến tỉnh Bắc Kạn phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ; thực hiện ngay việc khai báo y tế tại Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế.

Đà Nẵng

Ngày 18/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng 943 ca mắc mới, cao thứ ba cả nước (sau Hà Nội và Hải Phòng). Với gần 1.000 ca mắc mỗi ngày, nhưng Đà Nẵng chỉ đóng quầy hàng có F0, không đóng cửa cả chợ. Sở Công Thương TP. Đà Nẵng khẳng định không “ngăn sông, cấm chợ” dù số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

TP.HCM

Ngày 18/1, Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai trương phòng khám di chứng COVID-19 tại khu phòng khám chuyên gia của bệnh viện. Theo các nghiên cứu, người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh có thể đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài, như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, giảm sự tập trung, bị huyết khối, xơ phổi… Các dấu hiệu bất thường này không chỉ liên quan đến hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng lên hệ tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, nội tiết, rối loạn tâm lý, rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức... làm ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần của họ.