F0 cộng đồng ở miền Trung tiếp tục tăng, nhiều nơi tại Hà Nội thành 'vùng cam'

Hiện nhiều địa phương ghi nhận số mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch.

25 phường, xã ở Hà Nội thành "vùng cam"

Tối qua (18/12), Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn ghi nhận thêm 1.412 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 411 ca cộng đồng.

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội, trong vòng 14 ngày gần đây, có 25 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng.

Theo đánh giá cấp độ dịch, 25 xã, phường này ở cấp độ 3 (vùng cam), gồm các xã Vân Nội, Việt Hùng của huyện Đông Anh; các phường: Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở của quận Đống Đa; xã Yên Viên của huyện Gia Lâm; phường Đống Mác của quận Hai Bà Trưng; các phường: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông của quận Hoàn Kiếm; các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng của quận Hoàng Mai; xã Đông Xuân của huyện Quốc Oai; các phường Quảng An, Yên Phụ của quận Tây Hồ; xã Văn Bình của huyện Thường Tín.

Tại 2 quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, chính quyền đã siết lại nhiều hoạt động.

Xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Hải Phòng 253 ca mắc mới

Sở Y tế Hải Phòng ghi nhận 253 ca mắc mới trong ngày 18/12 (Thuỷ Nguyên 74 ca, Lê Chân 42, An Dương 38, Cát Hải 18, Hồng Bàng 16, An Lão 11, Kiến An 10). Trong đợt dịch lần thứ 4, thành phố ghi nhận 3.871 ca mắc, 1.214 trường hợp được xuất viện và 6 ca tử vong.

Hà Nam ghi nhận 24 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tỉnh mới ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, 8 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH JY Hà Nam tại huyện Lý Nhân đã được cách ly tại Công ty; 1 số bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt; 9 bệnh nhân trở về và liên quan đến bệnh nhân trở về từ các địa phương khác; 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đã được hướng dẫn cách ly và theo dõi y tế tại nhà.

Nam Định thêm 67 F0

Sở Y tế tỉnh Nam Định ghi nhận 67 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 50 ca cộng đồng, các ca còn lại tại khu cách ly phong tỏa.

Thái Bình 70 ca F0 mới

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận 70 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó khu cách ly y tế 56 ca, 14 ca tại cộng đồng (huyện Vũ Thư 13 ca, huyện Đông Hưng 1 ca).

Thanh Hóa 192 F0

Ngày 18/12, Thanh Hóa ghi nhận 192 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 108 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng, 84 trường hợp đã được cách ly từ trước.

Đến nay, tỉnh ghi nhận 4.932 bệnh nhân COVID-19, 2.997 người điều trị khỏi được ra viện, 13 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An thêm 127 F0

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 127 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (18 ca được phát hiện ngoài cộng đồng). Các ca không triệu chứng chiếm số lượng lớn với 90 ca.

Trong ngày, 99 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, thêm 1 bệnh nhân tử vong, hiện tỉnh còn 1.085 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị.

Thừa Thiên - Huế 359 F0

Tối 18/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận thêm 359 ca dương tính SARS-CoV-2 (phát hiện tại khu cách ly tập trung 6 ca, giám sát y tế tại nhà 2 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 110 ca và tại cộng đồng 241 ca)

Trong 241 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện tại cộng đồng, huyện A Lưới 122 ca, huyện Phong Điền 11 ca, huyện Phú Lộc 2 ca, huyện Quảng Điền có 1 ca, TX Hương Thủy 8 ca, TX Hương Trà 5 ca, TP Huế 91 ca và huyện Minh Hóa (Quảng Bình) 1 ca.

Hà Tĩnh 24 ca mắc mới

Tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 24 ca dương tính SARS-CoV-2 (7 ca ngoài cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly). Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 879 ca mắc COVID-19, số bệnh nhân đang điều trị là 246 người.

Quảng Bình 38 ca mắc mới

Tại Quảng Bình ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 mới, riêng số ca mắc ngoài cộng đồng là 34 trường hợp. Trong ngày, thêm 86 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện.

Đến nay, tỉnh ghi nhận tất cả 3.299 ca mắc COVID-19, 2.859 người khỏi bệnh và xuất viện, 395 người đang tiếp tục điều trị.

Quảng Trị thêm 34 F0

Trong ngày 18/12, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 34 trường hợp mắc mới, chủ yếu là các trường hợp cách ly tại nhà. Trong đó, 9 trường hợp trong khu phong tỏa, 2 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng, 17 người cách ly tại nhà...

Đến nay, tỉnh ghi nhận 1.415 trường hợp mắc COVID-19, đang điều trị 256 người. Trong ngày, địa phương có thêm 18 trường hợp khỏi bệnh.