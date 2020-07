Eximbank triển khai hoạt động về nguồn nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ

Tiếp nối công tác thiện nguyện trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020) của dân tộc, Eximbank tiếp tục chuyến hành trình tấm lòng nhằm hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với đất nước tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ sáng sớm, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (Hương Sơn) nơi an nghỉ của 1193 anh hùng, liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những công lao và sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Eximbank cùng Đoàn thanh niên, công an huyện Hương Sơn tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, Đoàn đã trao 20 suất quà cho 20 gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh nặng tại Hội trường xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn.

Trao 6 suất quà cho 6 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hương Sơn. CBNV Eximbank cũng ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của các Mẹ đã dâng hiến cho Tổ quốc những người con ruột thịt của mình, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

“Trong cuộc sống có nhiều việc nghĩa phải làm nhưng chăm lo hương khói cho các Anh hùng liệt sỹ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương bệnh bình, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với đất nước là việc mà Eximbank luôn luôn quan tâm hàng đầu.

Tất cả các CBNV Eximbank, những người đang được hưởng độc lập, tự do, hạnh phúc luôn luôn biết ơn và tri ân đối với những người có công với đất nước và đều phải có trách nhiệm thực hiện tốt việc nghĩa này” – Bà Trịnh Thị Hải Yến, trưởng VPĐD Eximbank tại Hà Nội chia sẻ.

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn là một trong những hoạt động trọng điểm được Eximbank triển khai với nhiều chương trình thiết thực thể hiện tấm lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động thường niên, một trong những nét văn hóa được duy trì và phát huy mạnh mẽ trong suốt những năm qua của Eximbank với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng.

Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi CBNV ngân hàng; thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; góp phần vào công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Trước đó, ngày 23/6, Eximbank cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Hải Dương.