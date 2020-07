Eximbank sắp họp lại đại hội cổ đông sau nhiều lần thất bại

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank vừa công bố nghị quyết tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần 2. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29/7.

Eximbank đến nay là ngân hàng duy nhất chưa thể tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2020. Kịch bản năm trước lặp lại khi các cổ đông Eximbank tham đự đại hội thường niên ngày 30/6 không đại diện đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành họp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ ngân hàng, cuộc họp đại hội cổ đông lần 2 được tổ chức trong thời gian 30 sau khi đại hội lần 1 bất thành. Tại đại hội lần 2 tới đây, chỉ cần số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại hội có thể tiến hành.

Hai đại hội cổ đông của Eximbank cùng bất thành trong ngày 30/6 vừa qua. Ảnh: Việt Đức.

Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 đạt 1.318 tỷ đồng, thấp hơn 40% so với kế hoạch ban đầu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kết thúc quý I, ngân hàng đạt lợi nhuận 458 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn được kiểm soát ở mức tốt hơn tỷ lệ bắt buộc của cơ quan quản lý.

Ngay trước thềm ĐHCĐ thường niên, vào ngày 25/6 HĐQT đã tổ chức phiên họp và chấp thuận để ông Cao Xuân Ninh đã từ nhiệm vị trí chủ tịch theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Cao Xuân Ninh rời vị trí lãnh đạo cao nhất của Eximbank chỉ sau hơn 1 năm được bổ nhiệm. Chủ tịch HĐQT mới của ngân hàng này là ông Yasuhiro Saitoh, quốc tịch Nhật Bản.

Đặc biệt, cổ đông lớn nhất tại Eximbank là SMBC đã triệu tập đại hội cổ đông bất thường cũng trong ngày 30/6 để bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của chính ông Yasuhiro Saitoh, cắt giảm số lượng thành viên HĐQT, bỏ phiếu “không bãi nhiệm” hoặc “bãi nhiệm” với từng thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, cuộc họp này cũng bất thành khi cổ đông có mặt vẫn không đại diện đủ ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.