EVNSPC tăng cường cấp điện dịp lễ Quốc khánh 2/9

Theo đó, các Công ty Điện lực khu vực phía Nam chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, bảo đảm an toàn và phòng chống cháy nổ các công trình điện, địa điểm điều hành lưới điện.

Trước và trong thời gian nghỉ lễ, các Công ty Điện lực cần tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác không để mất tài sản và xảy ra sự cố, cháy nổ, đặc biệt là các trạm biến áp 110kV, nhà máy điện, các kho vật tư thiết bị và trụ sở làm việc,… trong đó đặc biệt chú ý các công trình điện của đơn vị nằm gần khu vực biên giới, Tây Nguyên và Hải đảo.

Ngoài ra, Công ty Điện lực thành viên tại 21 tỉnh phía Nam tổ chức các nhóm ứng trực vận hành lưới điện, phân công lực lượng tự vệ, đội PCCC, lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ để đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toan. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện nhiệm vụ trên, các đơn vị không được bố trí người có nghi vấn trực tự vệ, bảo vệ. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát, không cho người lạ, người không có nhiệm vụ vào vị trí trực tự vệ, bảo vệ hoặc các vị trí quan trọng khác.

Các đơn vị điện lực tại 21 tỉnh Nam tăng cường phối hợp với công an, quân đội tại địa phương bảo vệ an ninh các công trình điện để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định dịp Quốc khánh 2/9 và phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại điện lực các địa phương thuộc tỉnh, tiến hành tổng vệ sinh, sắp xếp nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng trước dịp lễ Quốc khánh 2/9; thực hiện kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng các phương tiện và thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Người ra về cuối cùng phải kiểm tra, cô lập hệ thống điện đồng thời dán dấu niêm phong phòng làm việc, két bạc, kho vật tư thiết bị, không để tồn quỹ tiền mặt quá quy định.

Tiếp tục quán triệt toàn bộ CBCNV thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng địa phương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo cung cấp điện tại các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.