EVNNPC triển khai nhiều hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng 2020

Đặc biệt, EVNNPC sẽ triển khai các chương trình, hoạt động, sự kiện thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn, cả ngành điện hướng tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng sau trận lũ lịch sử tháng 10/2020 và thiên tai năm 2020, đồng thời mong muốn sẽ tạo ra sự gắn kết, lan tỏa trong cộng đồng, nêu bật được ý nghĩa toàn Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) nói chung và EVNNPC nói riêng là một doanh nghiệp Nhà nước hướng tới sự phát triển bền vững, hướng tới cộng đồng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại và chuyên nghiệp. Các hoạt động cụ thể như sau:

Từ ngày 18-21/12/2020, EVNNPC sẽ gửi lời tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc qua tin nhắn SMS, Zalo, email, gửi thư, trên Website chăm sóc khách hàng…; Gặp gỡ, gửi thư cảm ơn về sự hợp tác và sử dụng điện đối với các khách hàng lớn.

Các Công ty Điện lực tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị ngành điện đóng trên địa bàn phát động và phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình: vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho khách hàng, mỗi Công ty Điện lực lựa chọn thực hiện tối thiểu 20 khách hàng; Lắp đèn chiếu sáng cho các cơ sở y tế, trường học; Hỗ trợ sửa chữa, chỉnh trang hệ thống điện của gia đình, thay dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng, hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị gia đình bị hư hỏng đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; Thực hiện chương trình “Uống nước nhớ nguồn”: Tặng quà, sửa chữa chỉnh trang hệ thống điện cho các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình cán bộ công nhân viên ngành điện có thân nhân là liệt sĩ; Thực hiện chương trình “Thắp sáng niềm tin”: Tài trợ học bổng, tặng sách vở, quần áo các điểm trường vùng sâu vùng xa, con em các gia đình thuộc gia đình nghèo, cận nghèo; Thực hiện sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho trường học, các gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo; Thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”…

Đối với các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, EVNNPC ưu tiên nguồn lực để phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh; Đối với các khu vực còn lại, hoạt động tri ân khách hàng sẽ thực hiện đối với tất cả các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn; Tập trung nguồn nhân lực tri ân khách hàng thiết thực, hiệu quả và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt, có điều kiện khó khăn…

EVNNPC dự kiến trao tặng 140 bộ máy tính để bàn với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng tại trường học một số xã trên địa bàn 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để kịp thời hỗ trợ các điểm trường nhanh chóng đi vào hoạt động sau ảnh hưởng trận lũ lịch sử tháng 10/2020 và thiên tai năm 2020. Đây cũng là một trong những chủ trương lớn của EVN trong tháng ‘Tri ân khách hàng” năm 2020.

Đoàn thanh niên EVNNPC sẽ thực hiện chuỗi chương trình hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về miền Trung tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) và 02 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh): trao tặng thuyền cano composite cho các địa phương phục vụ mùa mưa lũ; lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các công trình an sinh xã hội (nhà văn hoá, trạm y tế...); thực hiện công trình thắp sáng đường quê; trao tặng áo ấm và thiết bị giáo dục tại 1 số điểm trường, gia đình khó khăn thiệt hại lớn sau lũ với tổng kinh phí dự kiến 900 triệu đồng;

Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đảm bảo giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng; chấn chỉnh tác phong, thái độ khi tiếp xúc khách hàng của giao dịch viên đúng thời gian, quy định. Lực lượng làm công tác dịch vụ, phục vụ khách hàng không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ đối với khách hàng, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với người dân;

Những hoạt động thể hiện sự tri ân khách hàng của EVNNPC được thực hiện thường xuyên, liên tục không chỉ trong 1 tháng tri ân khách hàng mà trong suốt cả năm dựa trên quan điểm chính là nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm.