EVNNPC kích hoạt cao độ, đảm bảo công tác SXKD và phòng chống dịch COVID-19

(VTC News) -

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, tại 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty đã chủ động ứng phó chống dịch theo các kịch bản đã xây dựng với tình hình diễn biến dịch bệnh cụ thể xảy ra tại đơn vị, địa phương.

Tổng Giám đốc đã yêu cầu Tổng công ty và các đơn vị tuyệt đối không được lơ là chủ quan, nhưng cũng không hoang mang lo lắng làm ảnh hưởng đến mục tiêu kép của Tổng công ty là vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo tốt phòng, chống dịch; Duy trì và nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch cơ bản theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Giám đốc các Công ty Điện lực tại 27 tỉnh thuộc Tổng công ty quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, cơ quan pháp luật về việc không nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia, của địa phương và Tổng công ty đã quy định.

100% các TTĐKX đã thực hiện cách ly tại nơi làm việc.

Hiện tại, 27 đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao, triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách như: thiết lập hành lang, cách ly tập trung tại nơi làm việc đối với toàn bộ CBCNV làm việc tại Trung tâm điều khiển xa; các lực lượng trực vận hành tại các Điện lực trực thuộc, Tổ thao tác lưu động thuộc Đội QLVHLĐ cao thế 110kV, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết liệt trong phòng chống dịch.

Đảm bảo công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đối với hơn 10 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc trong tình hình ứng phó với dịch COVID-19, Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn trang bị đủ vật tư, vật dụng y tế cho CBCNV phải làm việc, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đảm bảo CBCNV thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa phòng dịch theo quy định.

Tại các điểm giao dịch trực tiếp, các quầy thu tiền, các đơn vị dùng các tấm chắn để ngăn cách CBCNV với khách hàng, CBCNV phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và các biện pháp an toàn để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Đối với các khu vực phải cách ly do dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng: Các Điện lực thông báo các khu vực phải cách ly trên địa bàn để Trung tâm Chăm sóc khách hàng biết trả lời khách hàng khi tiếp nhận yêu cầu về dịch vụ điện.

Tại những khu vực bị cách ly, các Công ty Điện lực sẽ tạm dừng cung cấp với các dịch vụ điện, niêm yết công khai tại các điểm giao dịch, trên Website, báo đài địa phương, mạng xã hội để khách hàng biết, phối hợp cùng thực hiện. Chủ động liên hệ và hẹn thời gian giải quyết sau khi hết thời gian cách ly; Thông báo đầy đủ, kịp thời tình hình sử dụng điện cho khách hàng qua Email/Zalo/SMS…; Kiểm soát, đôn đốc các Điện lực xử lý tất cả các yêu cầu của khách hàng ngay sau thời gian hết cách ly.

Khi ứng trực xử lý sự cố ở những khu vực bị cách ly, Công ty Điện lực chỉ thực hiện các công tác để ngăn ngừa, xử lý sự cố đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, sửa chữa điện cho khách hàng và thay thế công tơ kẹt, chết cháy. Tạm hoãn tất cả các hoạt động nghiệp vụ của Điện lực như phúc tra chỉ số, diểm tra áp giá bán điện, kiểm tra hệ thống đo đếm, thay thế công tơ định kỳ...

Đối với công tác ghi chỉ số công tơ, ngoại trừ những khu vực đã được lắp đặt công tơ điện tử có đo xa, Công ty Điện lực tỉnh/thành phố sẽ tính toán, bố trí hợp lý CBCNV đi ghi chỉ số nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Đảm bảo an toàn khi làm việc tại hiện trường và những nơi có dịch.

Trường hợp khó khăn bất khả kháng không ghi được chỉ số, có thể xác định điện năng tiêu thụ của khách hàng theo thứ tự ưu tiên như: thứ nhất gọi điện để khách hàng đọc và thông báo chỉ số hoặc chụp ảnh chỉ số nếu công tơ của khách hàng treo thấp, không phải leo trèo, đảm bảo an toàn; thứ hai, căn cứ điện tiêu thụ bình quân ngày tháng trước liền kề của khách hàng hoặc có thể dựa trên chỉ số chốt đầu nguồn TBA hoặc mức độ tiêu thụ của các TBA lân cận có tính tương đồng về phụ tải để tạm tính điện tiêu thụ và thông báo cho khánh hàng phương pháp, kết quả tạm tính. Đơn vị Điện lực thông báo và giải thích rõ với khách hàng phần điện năng chênh lệch (nếu có) sẽ được bù trừ vào kỳ hóa đơn tiền điện liền kề.

Tại Bắc Ninh, Công ty Điện lực tỉnh cho biết: Bắc Ninh đang có những diễn biến hết sức căng thẳng do các lây ca nhiễm đang gia tăng trong cộng đồng. Hiện tại Công ty Điện lực Bắc Ninh đã triển khai tiêm vaxcine đến 80% CBCNV nhưng vẫn yêu cầu CBCNV mặc bảo hộ chống dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trong giao dịch với khách hàng…, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động khi làm việc trong vùng có dịch.

Bên cạnh việc tập trung cho công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, Công ty Điện lực Bắc Ninh vẫn đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn và liên tục cho các cơ sở y tế, Bệnh viện, các nơi tập trung cách ly người nhiễm/nghi nhiễm và đủ điện phục vụ sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Đảm bảo khoảng cách khi khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch dịch vụ điện.

Ghi nhận từ tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay toàn tỉnh đã kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã dừng thực hiện các công việc có kế hoạch trên lưới gây mất điện, lập và thực hiện phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định các cơ sở y tế kể cả bệnh viện dã chiến. Các điện lực phối hợp kiểm tra tình trạng làm việc đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các cơ sở y tế. Công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định. Đặc biệt, kiểm tra tiếp xúc, mối nối và khu vực lưới điện bị vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Đặc biệt, để đảm bảo sức khỏe cho tập thể cán bộ công nhân viên tại đơn vị và kịp thời phát hiện các trường hợp bị lây nhiễm, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thực hiện xét nghiệm Realtime PCR SARS-CoV-2 cho 100% cán bộ công nhân viên tại cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo các hoạt động SXKD, cũng như có dự báo về tình hình phức tạp của dịch bệnh. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Giang đã yêu cầu toàn thể CBCNV không tổ chức tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ để tránh tình trạng bùng phát dịch trong cộng đồng. Không tụ tập vui chơi, ăn uống tập trung, hoặc đi đến những địa điểm nguy cơ cao: Bệnh viện, công viên, hội chợ, triển lãm, trung tâm thương mại,... Khai báo y tế hàng ngày, thường xuyên theo dõi sức khỏe và báo cáo về nếu có bất thường. Dừng hoạt động sân thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ, hoạt động tham quan, nghỉ mát, hoạt động tập trung đông người; Yêu cầu kiểm tra thân nhiệt của CBCNV và khách đến làm việc tại đơn vị.

PC Vĩnh Phúc tổ chức lấy xét nghiệm cho toàn thể CBCNV.

Thông tin từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tại Hà Tĩnh đã xuất hiện trường hợp F0, nhằm ngăn chặn việc lây lan và đảm bảo tuyệt đối không xảy ra việc lây nhiễm dịch bệnh cho các cán bộ, kỹ sư và công nhân trực vận hành - lực lượng quan trọng trong việc vận hành lưới điện. Công ty đã thực hiện cách ly tập trung 120 CBCNV, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiệm vụ đảm bảo vận hành lưới điện có tính chất công việc đặc biệt quan trọng, chỉ cần một người chẳng may nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng tới quá trình vận hành lưới điện của toàn tỉnh. Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, việc thực hiện cách ly tập trung một số bộ phận là nhiệm vụ cần thiết tại thời điểm này.

Trước những diễn biến vô cùng khó lường tại thời điểm này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động SXKD, đặc biệt nhiệm vụ trước mắt đó là cung cấp điện ổn định phục vụ sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021,…

Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty điện lực tuyệt đối không cắt điện, triển khai phương án cung cấp điện an toàn, liên tục cho những địa điểm diễn ra các sự kiện phục vụ bầu cử, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất, tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch.

Tổng công ty khuyến cáo các đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến của ngành, đảm bảo nhanh gọn thuận lợi, thự hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh trong tình hình diễn biến phức tạp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các biện pháp phòng chống dịch của Tổng công ty và các Công ty Điện lực thành viên, cùng sự quyết tâm “Chống dịch như chống giặc", Tổng công ty Điện lực miền Bắc đồng lòng chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Vì mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và cung ứng các dịch vụ khách hàng vừa giữ gìn sức khỏe của người lao động mà Lãnh đạo Tổng công ty đã đề ra.