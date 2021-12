EVNNPC hưởng ứng hiến máu trong Tuần lễ hồng lần thứ VII

(VTC News) -

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của EVN chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021) và hưởng ứng Tháng tri ân Khách hàng năm 2021.

CBCNV và Đoàn viên thanh niên EVNNPC có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng chung một tấm lòng để giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu, bằng chính tấm lòng chân thành của mình.

Viện Huyết học - Truyền máu TW trao kỷ niệm chương thay lời tri ân vì sự đồng hành của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong suốt những năm qua.

Hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn được diễn ra trong tháng 12 hàng năm cũng là thời điểm khan hiếm lượng máu dự phòng cho người bệnh, thời điểm Tổng công ty cũng như các đơn vị đang tăng tốc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm.

Do đó, việc CBCNV đồng lòng và hưởng ứng hiến máu nhân đạo thể hiện sự chia sẻ yêu thương, nhân ái của mỗi cá nhân dành cho những người bệnh. Đây thực sự là những nghĩa cử cao đẹp mà CBCNV ngành điện dành cho cộng đồng.

Chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng do EVN phát động trên quy mô toàn quốc từ năm 2015, lượng máu tiếp nhận từ Tuần lễ Hồng của EVN sẽ góp phần để Viện Huyết học – Truyền máu trung ương có đủ nguồn máu cung cấp cho hơn 180 bệnh viện tại 26 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc.

Ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại chương trình.

Sau 6 năm triển khai Tuần lễ hồng EVN, đã có trên 54.000 đơn vị máu được hiến tặng cho người bệnh, trong đó tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mỗi năm cũng có khoảng 3.300 – 3.500 CBNV đăng ký hiến máu với số lượng khoảng 2.500 đơn vị máu hiến. Dự kiến, hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII này, EVNNPC sẽ tiếp tục nhận được khoảng gần 3.000 đơn vị máu để chia sẻ với các bệnh nhân.

Trong tháng 12/2021, bên cạnh hoạt động hiến máu nhân đạo tại Tuần lễ Hồng EVN lần VII, EVNNPC và các đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng tri ân khách hàng, tiêu biểu là các hoạt động chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch như: sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh; đảm bảo cung cấp điện cho các trạm y tế lưu động phục vụ phòng chống dịch; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội; khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) CSKH và tham gia thanh toán trực tuyến; tặng khẩu trang cho khách hàng để tăng cường phòng, chống dịch.

Các đại biểu và CBCNV tham gia Lễ phát động và tích cực hưởng ứng Hiến máu nhân đạo.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc EVNNPC cũng tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh miền Bắc như: thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch COVID-19; trao tặng máy tính bảng cho các học sinh, sinh viên nghèo phục vụ học tập trực tuyến, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng phát động, xây dựng Phòng máy xanh cho các trường học tại địa bàn vùng sâu vùng xa.