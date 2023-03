EVNNPC: Điện thương phẩm tháng 2/2023 tiếp tục tăng so với cùng kỳ

(VTC News) -

Tháng 2/2023, EVNNPC vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.

Điện thương phẩm tháng 2/2023 đạt 6,616 tỷ kWh, tăng 9,38% so với tháng 2/2022. Thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 61,96%, tăng 11,54%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 31,38%, tăng 4,35%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,45%, tăng 17,86%; thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,68%, tăng 15,68%; các hoạt động khác chiếm 2,52% và tăng 11,41%.

Thương phẩm lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 12,427 tỷ kWh, bằng 98,93% thương phẩm lũy kế 2 tháng đầu năm 2022. Thương phẩm 2 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng âm so với cùng kỳ chủ yếu do thành phần công nghiệp xây dựng tăng trưởng âm 6,14%. Một số ngành nghề sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô như: sản xuất xi măng, sắt thép, da giày, dệt may và khai khoáng…

Hướng dẫn khách hàng thanh toán trích nợ tự động qua ứng dụng trên điện thoại.

Trong tháng 2/2023, toàn tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 105 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,6 ngày, giảm 0,36 ngày so với cùng kỳ 2022; lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 258 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,35 ngày, giảm 0,5 ngày so với cùng kỳ 2022.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 2/2023 đạt 84,43% vượt 5,16% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 95,41%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử tháng 02/2023 toàn Tổng công ty đạt tỷ lệ 99,98%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,97%.

Trong tháng 3/2023, các Công ty Điện lực thành viên EVNNPC vẫn tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng cường công tác kiểm tra xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên đường dây để giảm thiểu sự cố cho các tháng mùa mưa năm 2023 đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa Đội Quản lý vận hành lưới điện 110kV và Điện lực để hạn chế tối đa sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công nhân quản lý vận hành đường dây 110kV khắc phục khiếm khuyết trên đường dây (PC Yên Bái).

Các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng hành lang có nguy cơ vi phạm an toàn lưới điện cao áp, đe dọa sự cố; tăng cường biện pháp tuyên truyền, kết hợp chính quyền thực hiện phạt hành chính; thực hiện tốt công tác phát quang hành lang tuyến theo quy định, cắm biển cảnh báo phòng ngừa vi phạm tái diễn.

Mục tiêu quan trọng nhất trong tháng 3 và những tháng tiếp theo đó là không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, cháy nổ do lỗi chủ quan; giảm thiểu tai nạn, đặc biệt là giảm thiểu tai nạn giao thông và tai nạn điện trong dân; tiếp tục duy trì và tăng cường chất lượng công tác kiểm tra đột xuất ATLĐ tại hiện trường; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm soát các đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo kế hoạch, kiểm soát công tác ghi chỉ số công tơ, công tác điều chỉnh phụ tải (DR), đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng.

Điện lực Dương Kinh (PC Hải Phòng) chuẩn bị tốt lưới điện phục vụ mùa hè năm 2023.

Tổng công ty cùng với các đơn vị thành viên trong EVN sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Theo đó, các Công ty Điện lực tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia vào chiến dịch với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”, thực hiện sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

Bảo Anh