EVNNPC đảm bảo cấp điện ổn định trong các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5

Cụ thể, các đơn vị thuộc EVNNPC sẽ bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương. Không làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong các ngày lễ từ 0h00 đến 24h00 các ngày 21/4/2021 (tức ngày 10/3 âm lịch), ngày 30/4 và 01/5/2021, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang, đảm bảo an toàn tuyến dây; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Các Công ty Điện lực cũng cần chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt, tổ chức trực 24/24h phục vụ công tác điều hành lưới điện của Tổng công ty.

Song song với nỗ lực đảm bảo điện cho các ngày lễ lớn của đất nước, EVNNPC Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo công văn số 806/EVNNPC-TC&NS ngày 25/2/2021 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thực hiện nghiêm túc về hướng dẫn phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.