EVNNPC đảm bảo cấp điện ổn định 3 tháng đầu năm

Đặc biệt, công ty đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân vui Tết Nguyên đán Tân Sửu, đảm bảo điện phục vụ lấy nước tưới tiêu vụ Đông Xuân 2020-2021, đồng thời cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh COVID-19.

Sản lượng điện thương phẩm Toàn Tổng công ty quý I năm 2021 đạt 17.486,65 Tr.kWh, tăng trưởng 7,99% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó thành phần CNXD chiếm 66,07% và tăng 8,95%, thành phần QLTD chiếm 27,93% và tăng 5,85% so với cùng kỳ, thành phần TNDV tăng 1,76%. Lũy kế 3 tháng năm 2021 tổn thất điện năng của Tổng công ty ước thực hiện là 4,44%, giảm 0,34% so với cùng kỳ 2020.

Qúy I năm 2021 tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định, toàn EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 449 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,19 ngày; giảm 2,81 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,81 ngày so với kế hoạch của EVNNPC.

Trong quý, các phòng giao dịch của Tổng Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 79.456 khách hàng mới. Lũy kế 3 tháng tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 65.948 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 60,90% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện; có 96.556 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 94,5%.

Tổng công ty và các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Lũy kế đến hết tháng 3/2021, EVNNPC đã cải tạo và vận hành 214 TBA không người trực /tổng số 270 TBA đang vận hành. Quý I năm 2021 EVNNPC đã đóng điện 14 dự án, trong đó 13/10 dự án theo kế hoạch EVN như: NCKNTT mạch kép lộ 173,174 220kV Bắc Ninh 2 - 110kV Tiên Sơn, Lắp đặt T2 Đoan Hùng, Lắp đặt T2 Tân Quang, Treo dây mạch Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông, Lắp đặt T2 Gò Trẩu…góp phần nâng cao năng lực lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện.

Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của EVNNPC giai đoạn 2021-2022 và đang quyết tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, hướng đến là doanh nghiệp số năm 2022.

Qúy I năm 2021, EVNNPC đã phát động hưởng ứng Chương trình "Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh"của Tổng công ty tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ và tại nhiều đơn vị trực thuộc, thi đua đến gần ba vạn cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty, trong đó mỗi cán bộ công nhân viên phấn đấu trồng và chăm sóc 5 cây xanh tại địa bàn, với mục tiêu trồng mới 10.000 cây xanh trong năm 2021 và trồng từ 100.000 – 300.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Trong 9 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân, phấn đấu năm 2021 sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt khoảng 80,5 - 80,7 tỷ kWh.

Sẵn sàng chuẩn bị đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ hoạt động SXKD và sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng, cấp điện an toàn cho lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và các ngày Lê, Tết trong năm. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, an toàn điện mùa mưa bão…

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thành công tác thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp theo kế hoạch được duyệt. Hoàn thành các nội dung chuyển đổi số, đưa vào vận hành khai thác theo đúng kế hoạch, quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.